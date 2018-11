1 CONDIVISI Condividi Tweet

La vediamo sul piccolo schermo sia nei panni di Lucrezia Donati (ne I Medici) sia in quelli di Alice Allevi: con questo piccolo racconto di Alessandra Mastronardi su L’Allieva 2 e la sua esperienza sul set ci togliamo anche una curiosità per quanto riguarda il continuo della fiction.

Ci sarà la terza stagione?

Le dichiarazion di Alessandra Mastronardi su L’Allieva: la sua esperienza sul set e la possibilità di nuove riprese

Intervistata dal portale Gossipetv, la bella attrice ha rivelato che il suo lavoro davanti alle telecamere è stato davvero impegnativo per questa seconda stagione: “Girare L’Allieva 2 è stato molto faticoso, soprattutto dal punto di vista fisicogico. Abbiamo girato tutto il giorno, tutte le scene, Alice è sempre presente. Abbiamo girato per 110 giorni consecutivi. Tranne il sabato e la domenica non abbiamo mai avuto davvero un break. Non c’era mai un momento in cui io potessi sedermi (ride). Giravo scene di continuo, l’impegno fisico si è accusato”.

Le intenzioni della Rai riguardo la fiction Rai con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale: “Staremo a vedere”

Questa la prima ammissione di Alessandra Mastronardi su l’Allieva. Successivamente, incalzata dall’intervistatore, la protagonista della fiction ha rivelato le prime possibili informazioni riguardo una terza stagione. Purtroppo – nonostante gli ottimi ascolti di giovedì 8 novembre – al momento le notizie non sono incoraggianti: “No, assolutamente no – ha infatti raccontato – Ma al momento ancora non si parla di un’altra stagione. Vediamo come va la seconda. E se ci sarà la terza spero ci sarà anche Lino Guanciale. Ma c’è tempo, staremo a vedere”. Al momento, insomma, la Rai non sembra avere intenzione.

Un vero peccato per gli spettatori, che seguono con grande passione le vicende di Alice e Claudio (CC): a questo proposito, ecco qualche succulenta anticipazione della prossima puntata de l’Allieva. Curiosi di sapere cosa succederà ai due protagonisti?