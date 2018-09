2 CONDIVISI Condividi Tweet

Alvin dei Robinson era uno dei personaggi più amati della serie tv con Bill Cosby. Il cognato imbranato di Cliff, medico sposato con Sandra (Sabrina Le Beauf), è stato interpretato da Geoffrey Owens per sei stagioni, dal 1985 al 1992. Con la fine dello show, la sua vita è completamente cambiata. Lontano dal mondo del cinema e della tv, l’attore, 57 anni, fa infatti il cassiere in un negozio della catena Trader Joe’s, uno dei migliori supermercati americani. Rimasto nell’ombra per tanti anni, Owens è tornato alla ribalta sui social in occasione della festività del Labor Day (negli Stati Uniti la festa dei lavoratori si celebra ogni primo lunedì di settembre).

Alvin dei Robinson eroe sui social nel Labor Day

Un cliente era a fare la spesa da Trader Joe’s e ha riconosciuto in cassa il celebre dottor Tibideaux. Tornato a casa, ha postato su Twitter una sua foto con questo messaggio: “Ero al Trader Joe’s e ho detto a mia moglie: ‘Aspetta un minuto, quello è l’attore dei Robinson'”. L’immagine di Owens è diventata subito virale e ha scatenato reazioni contrastanti. Molti hanno cominciato a prendere in giro l’ormai ex attore per il suo aspetto fisico (capelli e barba bianchi, qualche chilo in più) e perché si è “ridotto” a fare il commesso in un supermarket. Al tempo stesso, in tantissimi hanno condannato quest’atto di “job shaming” difendendo la nuova professione di Geoffrey.

I Robinson oggi: Hollywood difende Geoffrey Owens

La sua storia è finita persino su Daily Mail e Fox News, mentre sui social tanti amici, attori e colleghi si sono schierati in sua difesa. “Ho spazzato pavimenti dopo la NFL – ha scritto Terry Crews – e se necessario, lo farei di nuovo. Non c’è nulla di cui vergognarsi per un lavoro onesto”. “Sta facendo più soldi di Bill Cosby in questo periodo” ha aggiunto James Woods, alludendo alla condanna per violenze e molestie di papà Cliff. “Buon per lui: ora forse qualche direttore di casting prenderà nota di un brav’uomo che inghiotte il suo orgoglio ed è disposto a lavorare”.

I swept floors AFTER the @NFL. If need be, I’d do it again. Good honest work is nothing to be ashamed of. https://t.co/8mseCpaIqz — terrycrews (@terrycrews) 2 settembre 2018

And he’s making more money than Cosby these days. Good for him. Now maybe some casting director will take note of a fine man who swallows his pride and is willing to work. #GeoffreyOwens https://t.co/B1rkk5vLjC — James Woods (@RealJamesWoods) 2 settembre 2018

#NOSHAME in good, honest, hard work. He’s being a man in doing what he needs to do to provide for himself and his family. Much respect to you Sir! https://t.co/rQoNdnj6bd — Blair Underwood (@BlairUnderwood) 2 settembre 2018

So, 26 years after one TV job, this guy looks differently (shock) and is earning an honest living at a Trader Joe’s. The people taking his picture and passing judgment are trash. https://t.co/OUbOORk6jW — Justine Bateman (@JustineBateman) 1 settembre 2018