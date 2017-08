0 CONDIVISI Condividi Tweet

Angela Lansbury ritorna La signora in giallo. Con un annuncio a sorpresa, l’attrice che ha dato il volto a Jessica Feltcher, 92 anni, ha aperto al revival della serie.

In un’intervista con il Sunday Post, la star inglese ha dichiarato di essere interessata a un ritorno sul piccolo schermo della scrittrice-investigatrice di Cabot Cove.

In onda per 12 stagioni dal 1984 al 1996, Murder, She Wrote (questo il titolo originale) è stata una delle serie più amate della tv. Lansbury ha detenuto per molti anni il record per il maggior numero di nomination ottenute ai Golden Globe e agli Emmy. Sempre attiva ed instancabile, l’attrice non ha intenzione di ritirarsi dalle scene. Anzi: la sua idea è tornare sul piccolo schermo con un revival celebrativo del suo personaggio più famoso.

“Ero decisamente in lacrime nell’ultima scena”, ha raccontato al Post. L’ultima puntata dello show è andata in onda il 19 maggio 1996. Da allora ci sono stati altri quattro tv movie realizzati tra il 1997 e il 2003.

“Jessica Fletcher è diventata una vera e propria parte della mia vita, è stato difficile accettare la sua fine all’epoca”, ha spiegato. “Detto ciò, abbiamo fatto un paio di puntate speciali negli anni dopo il 1996 e non sarei sorpresa se ne facessimo un’ultima a breve”.

Proprio l’anno scorso Lansbury confessò di aver accettato questo ruolo diventato iconico solo per questioni economiche. “L’ho fatto per i soldi. Arriva un momento nella vita teatrale in cui dici: ‘Beh, non posso guadagnare con il teatro’. Così, ho preso la decisione di lavorare in televisione in modo molto specifico”. Una scelta che si è rivelata vincente per un’attrice che non smette mai di sorprendere. Nel suo futuro, infatti, ci sono altre due ghiotte novità: porterà Piccole Donne in tv e sarà nel cast di Mary Poppins Returns.