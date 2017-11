1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono davvero decisive le anticipazioni della quinta puntata di La strada di casa. La fiction con Alessio Boni si conferma cavallo di battaglia del martedì sera di Rai 1. Ottimi ascolti e fan in trepida attesa per una serie diventata sempre più coinvolgente.

L’episodio del 28 novembre si è concluso con Gloria (Lucrezia Lante Della Rovere) che confessa a Michele (Thomas Trabacchi) di essere ancora innamorata di Fausto (Boni). Mentre Ernesto (Sergio Rubini) piange di gioia perché ha finalmente trovato il “santo” giusto, come gli ha confermato un contadino della zona.

Una domanda in particolare tiene viva l’attenzione degli spettatori: Fausto Morra ha commesso o meno l’omicidio del quale viene accusato e di cui ha memorie vaghe e confuse? E ancora: di chi era il sangue che l’uomo ricorda sul proprio pick-up? Se era di Paolo, perché Fausto ha nascosto il cadavere? La prossima settimana tutti questi quesiti avranno le loro risposte.

Il pubblico ha già identificato i propri “colpevoli”. Se fosse stato il figlio ad uccidere Paolo? O è stato Michele? Un personaggio ambiguo e affascinante quello interpretato da Trabacchi, che sicuramente nasconde molte cose.

Le anticipazioni della quinta puntata di La strada di casa

Ecco cosa accadrà nella puntata di martedì 5 dicembre. Fausto scopre di essere stato un truffatore, ma non un assassino, così decide di dimenticare il passato e ricominciare una nuova vita con la moglie Gloria. L’imprenditore è concentrato a combattere contro il maltempo che minaccia la semina, ma la pioggia non è l’unica fonte di crisi alla Cascina Morra: Baldoni continua a non fidarsi di lui e la sua tenacia dà dei frutti, perché grazie alle nuove prove ottenute, l’inchiesta viene finalmente riaperta. Per chi avesse perso gli episodi precedenti, è possibile vedere La strada di casa in streaming sul sito ufficiale di RaiPlay.