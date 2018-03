407 CONDIVISI Condividi Tweet

Anticipazioni Don Matteo del 22 marzo: siete pronti per un altro giovedì in compagnia di Terence Hill e la sua squadra? Sul piccolo schermo ormai non c’è storia: la fiction domina gli ascolti sbaragliando la concorrenza. E sempre più spettatori si appassionano alle vicende di Cecchin, Nardi, Anna e tutti gli altri protagonisti…

Anticipazioni Don Matteo del 22 marzo: verso la puntata 10

La longeva fiction di RaiUno tiene saldo in mano lo scettro dei dati Auditel: nonstante la concorrenza di ben tre film di successo (l’emozionante sci-fi di Nolan ‘Interstellar‘, la divertente commedia con Robert De Niro ‘Lo stagista inaspettato‘ e il kolossal con Sean Connery ‘La leggenda degli uomini staordinari’) il primo posto nella classifica degli ascolti non glielo toglie nessuno. Il sito di Davide Maggio, infatti, riporta il primato di 6.269.000 spettatori – pari al 26.9% di share.

Anticipazioni Don Matteo del 22 marzo: il prossimo episodio si intitolerà “Dimmi chi sei” e mostrerà all’appassionato pubblico un nuovo efferato omicido a Spoleto. La vittima? Uno chef molto famoso della cittadina…

Un’indagine difficile ed un percorso tortuoso per il team del prete in biclicletta: tra tentativi e scoperte, non mancherà qualche momento-gaffe del maresciallo Cecchini, stavolta deciso a supportare la coppia formata dal Capitano Olivieri e il PM Nardi. Il suo ottimo intento, ovviamente, fallirà miseramente, ed il tentativo di far ingelosire Anna non andrà esattamente come previsto.

Il secondo episodio in onda giovedì 22 marzo

Il secondo episodio di Don Matteo 11, invece, si intolerà “Solo andata”. Questa puntata, oltre al nuovo caso da risolvere, si dedicherà principalmente alle vicende di casa Cecchini: a causa di un’emergenza abitativa dovuta ad un’invasione di tarle, l’intera famiglia sarà costretta a trasferirsi a casa del PM Nardi. Anche Anna e Chiara si troveranno ad essere ospiti lì, e la situazione potrebbe rivelarsi compromettente per le due sorelle.

Continua, inoltre, la ricerca della madre biologica di Sofia, che nella puntata 10 scoprirà finalmente l’identità del padre. Un tassello in più che le sarà utile? Anche la sua strana situazioe con Seba e Alice si evolverà. Non ci resta che attendere la puntata di Don Matteo del 22 marzo!