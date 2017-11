33 CONDIVISI Condividi Tweet

Abbiamo già visto chi ha vinto la guerra di ascolti contro Le tre rose di Eva la scorsa settimana e, dando uno sguardo ai commenti sul web, sembra che la fiction Rai con Valentina Bellé e Maria Pia Calzone stia conquistando sempre più pubblico per la sua spensieratezza: ecco, quindi, qualche anticipazione sulla quinta puntata di Sirene. I più curiosi potranno cominciare a dargli un’occhiata, aspettando la messa in onda giovedì 23 novembre!

Anticipazioni quinta puntata di Sirene: il destino di Yara e Salvatore

Il grande dubbio degli spettatori riguarda i sentimenti della bella creatura marina (Yara): cosa prova per Salvatore (Luca Argentero)? Nel prossimo episodio pare lo vedremo all’altare con Francesca, mentre le quattro sirene saranno intente a tornare a casa, tra le onde del loro mare. La loro missione sulla terraferma, infatti, è compiuta: Ares (Michele Morrone) si è covinto a tornare in acqua e vivere come un tritone.

Qualcosa, però, non va secondo i piani: nella quinta puntata di Sirene, infatti, l’incantesimo che impedisce a Salvatore di vedere il vero aspetto di Yara si rompe. A quel punto la vera natura della giovane dea degli abissi viene fuori, e il personaggio interpretato da Argentero sarà costretto a fare i conti con questa nuova scoperta, sentendosi anche un po’ tradito. Insieme a lui, anche Francesca dovrà affrontare ‘le conseguenze’ di questo nuovo evento.

Pericolo per Yara e le Sirene: la decisione che dovranno prendere

Nel frattempo, pare che la dottoressa Maldini riuscirà a mettersi sulle loro tracce, dopo aver scoperto finalmente dove vivono. Cosa ne sarà, a quel punto, delle protagoniste della divertente fiction partenopea? L’unica opzione è scappare in mare, ma c’è un dubbio: Yara è pronta a continuare la sua vita amorosa con Ares o i suoi sentimenti per Salvatore la riporteranno a riva? La risposta a queste domande giovedì 23 novembre.