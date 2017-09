0 CONDIVISI Condividi Tweet

Si è parlato tanto della guerra all’ultimo share tra Fabio Fazio e Gianni Morandi andata in onda domenica 24 settembre: a giudicare dalle richieste del pubblico di avere anticipazioni sulla seconda puntata de l’Isola Di Pietro, pare che il ritorno del cantante nelle vecchie vesti di attore sia stato particolarmente gradito!

Ecco quando andrà in onda la seconda puntata de l’Isola Di Pietro

In attesa dei risultati degli ascolti, basandosi su una prima analisi dei commenti sui social network, la fiction girata in Sardegna che vede come protagonista il dottor Pietro ha fatto breccia nel cuore degli italiani.

La trama narra delle gesta di un dottore dal cuore d’oro – che Morandi è stato felicissimo di interpretare, come si legge in questa dichiarazione sul suo ritorno in tv – che si trova a dover investigare sulla misteriosa morte di alcuni ragazzi dell’isola in cui vive.

Girato prevalentemente in Sardegna (le location prescelte si alternano tra Carloforte, Calasetta, Carbonia, Sant’Antioco, Portoscuso e Cagliari) e in Lazio (Viterbo e Roma), è una fiction che – come molte produzioni televisive italiane – presenta al pubblico una famiglia che sarà al centro di tutti gli eventi: i Sereni.

Dov’è stata girata l’Isola di Pietro?

Nella seconda puntata de l’Isola di Pietro – che andrà in onda domenica 1 ottobre, sempre in prima serata su Canale 5 – si vedranno Elena e Pietro (attenzione, cominciano le anticipazioni!) sulle tracce di Caterina, che tornerà a Carloforte con uno ‘stato interessante’ da nascondere e un indizio importante sulla famosa festa in cui hanno perso la vita i quattro ragazzi.

Le anticipazioni sul secondo episodio: occhio agli spoiler

Elena, invece, comincerà ad avere sospetti sul fratello di Alessandro, Samuele, ipotizzando un suo coinvolgimento nell’esplosione della Tonnara.

“A me piace fare sempre cose diverse – ammetteva poco prima della presentazione della fiction Gianni Morandi – Era da un po’ di tempo che non facevo una fiction. L’ultima 18 anni fa. Mi è tornata la voglia di vedere se questo lavoro di attore potevo ancora farlo o meglio, se potevo finalmente farlo. Adesso ho una faccia un po’ più segnata, un po’ più matura.“