Prima di confidarvi le prime anticipazioni terza puntata di Scomparsa, con Giuseppe Zeno e Vanessa Incontrada, sarete curiosi di sapere se anche questa settimana la ‘guerra degli ascolti’ è stata vinta dalla serie TV o dal GF Vip.

Ebbene, i dati Auditel dicono che ancora una volta, 6.231.000 spettatori (pari al 24.1% di share) si sono fermati a guardare le drammatiche vicende della madre in cerca della figlia, contro i 5.375.000 che hanno assistito alla sfida di Cristiano Malgioglio dopo la sua eliminazione.

In onda lunedì 4 dicembre, il prossimo episodio vedrà Nora (Incontrada) ancora alle prese con l’incubo della scomparsa di Camilla e della sua amica Sonia. Se non volete ‘spoilerarvi troppo’ vi consigliamo di fermarvi qui.

Per i più curiosi, però, ecco qualche dettaglio in più delle anticipazioni terza puntata di Scomparsa: la protagonista si vedrà costretta ad andare Roma, dove incontrerà il padre biologico di Camilla, Enrico. La relazione tra i due risale ai tempi dell’università, ed era clandestina, motivo per il quale Nora non gli aveva mai detto di aver avuto una figlia da lui, né aveva mai confidato a quest’ultima il nome del suo papà.

A distanza di 16 anni, tuttavia, lo mette davanti alla sconvolgente verità: Enrico è padre, e sua figlia è Scomparsa. Le indagini, nel frattempo, continuano, e grazie alle immagini registrate delle telecamere della stazione di servizio, le autorità riescono a risalire al percorso compiuto dal Suv che, a quanto pare, conduceva Camilla e Sonia verso il loro ignoto destino.

Qualcosa, infine, turberà profondamente l’equilibrio della comunità della cittadina marchigiana. Di quale evento si tratta? Lo scopriremo il 4 dicembre!