Ancora una volta è lei la regina della domenica sera: dopo l’ottimo risultato di 4.487.000 spettatori (pari al 18.8% di share) ed i canali social letteralmente esplosi di commenti, opinioni e ipotesi, ecco le anticipazioni ultima puntata di Rosy Abate. Per i più curiosi, quelli che non possono aspettare fino a domenica 10 dicembre.

Anticipazioni ultima puntata di Rosy Abate

È stata una buon scommessa quella di creare uno ‘spin-off’ che proseguisse la storia della protagonista femminile di Squadra Antimafia. Giulia Michelini ha conquistato il pubblico con la sua intensa performance – al punto che spesso i fan la chiamano Rosy, come lei stessa ha raccontato: “Le persone non sanno come mi chiamo” – così come l’appassionante evolversi della sua vicenda.

Dell’ultimo episodio sappiamo, innanzitutto, il titolo: “Il mistero della Playa è svelato”. Questo significa che il gran finale finalmente riuscirà a togliere tutti i dubbi? Sappiamo, infatti, che la protagonista è alla disperata ricerca di suo figlio, nonché alla scoperta del motivo per cui ha creduto che fosse morto per tutto questo tempo.

Per chi, adesso, volesse conoscere più nel dettaglio le anticipazioni ultima puntata di Rosy Abate, ecco la trama: Luca e Rosy continuano le indagini, e Nuzzo Santagata decide di evitare l’arresto fuggendo in Sicilia con Regina e Leonardo, costringendo loro e sé stesso ad una perenne latitanza.

Il gran finale di Rosy Abate su Canale 5: ecco la svolta della vicenda di Leo e quella maledetta spiaggia in cui sua mamma gli aveva detto addio

La bella protagonista, però, è subito sulle loro tracce: servendosi delle sue vecchie conoscenze in Sicilia arriva a Leo, e prova l’impossibile: fargli tornare i ricordi e risalire insieme a lui a quel terribile giorno in spiaggia a Catania, quando la sua mamma pensava di non rivederlo mai più. Il resto lo scoprirete domenica 10 dicembre su Canale 5!