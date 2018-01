54 CONDIVISI Condividi Tweet

Antonio Banderas diventa Picasso e “sconvolge” i suoi fan. L’attore vestirà i panni del famoso pittore nella seconda stagione della miniserie Genius, prodotta da Ron Howard per National Geographic. Il divo spagnolo, 57 anni compiuti ad agosto, ha tagliato la chioma che l’ha reso un sex symbol per calarsi nella parte.

Con questo nuovo look è apparso con la fidanzata Nicole Kimpel e altre celebrità nell’immagine di una cena natalizia per il settimanale ¡Hola!. Nei giorni scorsi, cappellino sul capo rasato e quasi irriconoscibile, era apparso a Malaga per l’inaugurazione di uno store sempre con Kimpel.

Sul suo profilo Instagram, i suoi followers si sono inizialmente allarmati per questa drastica trasformazione. In realtà Banderas, rimessosi in salute dopo il ricovero d’urgenza a seguito di un infarto il 26 gennaio scorso, aspettava questo ruolo da tempo. Antonio è nato e cresciuto a Malaga, proprio come Picasso, figura fondamentale per il Novecento.

Nella seconda stagione di Genius, Banderas prenderà il posto di Geoffrey Rush (che nella prima interpretava Albert Einstein) e sarà protagonista insieme a Alex Rich, ovvero Picasso negli anni della giovinezza. Clémence Poésy sarà Francoise Gilot, la pittrice francese che fu la sua compagna per 10 anni ed ebbe da lui due figli. Poppy Delevingne sarà Marie-Thérèse Walter, amante e musa di Picasso e madre della sua prima figlia. L’attrice di origini italiane Aisling Franciosi sarà Fernande Olivier, l’artista e modella francese che posò per Picasso per oltre 60 ritratti. La miniserie, in 10 episodi, arriverà in primavera.

“Picasso è una figura da sempre presente nella mia vita”, ha raccontato Banderas. “Quando andavo a scuola da bambino passavo davanti a casa sua ogni mattina. Ovviamente il compito è stato particolarmente difficile, per questo ho iniziato a dipingere, per imparare a tenere il pennello in mano con cognizione di causa”.

Genius – Picasso vedrà nel cast anche il ritorno di alcuni attori della prima stagione come T.R. Knight (Max Jacob, uno dei migliori amici di Picasso), Seth Gabel , Samantha Colley e Johnny Flynn. In altri ruoli ci saranno Sebastian Roche e Robert Sheehan.