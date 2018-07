0 CONDIVISI Condividi Tweet

Omar Sy sarà il protagonista di Lupin, la nuova serie tv originale Netflix che riporta sul piccolo schermo le avventure del ladro gentiluomo più famoso al mondo. L’attore francese è stato scelto per interpretare il personaggio creato da Maurice Leblanc in questa rivisitazione che debutterà nel 2020. “Sono entusiasta di questo ruolo”, ha dichiarato Sy. “Arsenio Lupin, personaggio iconico e carismatico, prenderà di nuovo vita in un adattamento moderno, unico nel suo genere. È meraviglioso unirsi a Netflix, un servizio che offre così tanti programmi diversificati e di qualità, che mi ispirano ogni giorno”.

Lupin, Omar Sy nella serie Netflix

La collaborazione è stata annunciata da Netflix e Omar Sy con un simpatico (ed enigmatico) post sbucato all’improvviso su Twitter. La star di Quasi amici è stata la prima scelta della produttrice Isabelle Degeorges (Gaumont Télévision), che ha puntato ad un cambio di etnia per allargare il pubblico. L’attore di origini senegalesi e mauritane, classe 1978, ha subito accettato questo progetto di un Lupin 2.0. Il brillante ladro gentiluomo è stato protagonista di numerosi adattamenti cinematografici e televisivi, oltre ad aver ispirato il famoso manga di Monkey Punch.

Omar Sy, da Quasi amici ad Arsenio Lupin

Sy, recentemente apprezzato dal pubblico italiano nella commedia drammatica Famiglia all’improvviso, dovrà confrontarsi soprattutto con Georges Descrières, l’ironico, astuto e galante Lupin dello sceneggiato andato in onda su Rai 2 dal 1971 al 1974. Sul piccolo schermo, il ladro è stato interpretato anche da Jean-Claude Brialy in Arsenio Lupin gioca e perde e da François Dunoyer ne Il ritorno di Arsenio Lupin. Al cinema il primo Lupin fu John Barrymore nel mystery di Jack Conway del 1932, poi vennero Jules Berry, Robert Lamoureux e Jean-Claude Brialy. L’ultimo ad interpretare il ladro al cinema è stato Romain Duris nel film del 2004 di Jean-Paul Salomé.