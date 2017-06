258 CONDIVISI Condividi Tweet

Attenti a quei due torna in tv. A un mese dalla scomparsa di Roger Moore, la celebre serie poliziesco-avventurosa con il futuro 007 e Tony Curtis fa la sua ricomparsa nei palinsesti Rai. Ironici e playboy, il lord inglese Brett Sinclair e il milionario statunitense Danny Wilde sono personaggi rimasti nel cuore degli spettatori.

Tra belle donne, alberghi di lusso, auto costose e raffinato umorismo, i due hanno formato per una sola stagione di 24 episodi una coppia esplosiva. Due universi diametralmente opposti, shakerati insieme da Robert S. Baker, il produttore inglese che aveva lanciato Moore nei panni del Santo.

The Persuaders! (questo il titolo originale) ottenne ascolti record in Europa tra il 1971 e il 1972. Negli Stati Uniti fu invece un autentico fiasco. In Italia il successo della serie fu così travolgente che venne pubblicato un fumetto dedicato alle avventure di Wilde e Sinclair.

Una parte importante la giocarono le musiche di John Barry, già autore degli score dei film di James Bond e vincitore di ben cinque Premi Oscar per le sue colonne sonore. Il compositore azzeccò un motivo memorabile, complice l’uso del qanun, uno strumento della tradizione classica araba.

Per questa serie, Curtis si mise in gioco in prima persona e girò buona parte delle scene d’azione senza l’aiuto di stuntman. In realtà tra lui e Moore non correva proprio buon sangue. Come hanno raccontato Joan Collins e il regista Val Guest, Curtis aveva un caratteraccio e faceva un uso massiccio di marijuana. Il clima sul set era spesso teso. “Con Tony Curtis, mai più in vita mia”, disse Moore poco prima di diventare James Bond. Tuttavia, Sir Roger in seguito ha sempre ricordato l’esperienza di Attenti a quei due con grande piacere. “Tony e io avevamo un buon rapporto dentro e fuori dal set”, aveva rivelato. “Siamo due persone molto differenti, ma condividiamo lo stesso senso dell’umorismo”.

Occhio alla programmazione ballerina: è estate e i palinsesti vengono cambiati con estrema nonchalance. Le prime puntate sono andate in onda tra le 11:10 e le 10:10. La terza (in realtà la nona, L’aquila di bronzo) è fissata per sabato 24 giugno alle 8:25. È possibile recuperarle tutte sul sito RaiPlay. Per restare aggiornati, meglio consultato il sito ufficiale di Rai 3.