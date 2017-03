0 CONDIVISI Condividi Tweet

Barry Jenkins, vincitore del Premio Oscar con Moonlight, si prepara a sbarcare in tv con una serie davvero speciale. Il regista sta sviluppando con Amazon un adattamento di The Underground Railroad, il romanzo di Colson Whitehead che ha conquistato l’America e i suoi lettori. Un caso editoriale finito tra i cinque libri che l’ex presidente Usa Barack Obama ha portato con sé per le vacanze a Martha’s Vineyard.

Jenkins sceneggerà e dirigerà il progetto, che può contare sulla produzione esecutiva della Plan B di Brad Pitt. Si tratterà di una limited series con episodi da un’ora e per il regista sarà la prima serie completa. In precedenza, infatti, ha diretto soltanto una puntata di Dear White People (in arrivo prossimamente su Netflix) e un episodio di Futurestates, serie antologica di PBS.

Barry Jenkins porta in tv The Underground Railroad

Premiato con il National Book Award for Fiction e tra i bestseller del New York Times, The Underground Railroad ricostruisce un tema tanto importante quanto spinoso: la schiavitù degli afroamericani. La “ferrovia sotterranea” del titolo, infatti, è un’espressione americana che indica il percorso segreto che veniva utilizzato dagli schiavi in fuga dai loro padroni, ovvero la rete di simpatizzanti che cercava di aiutarli a raggiungere il Nord. Dalla realtà alla fantasia, Whitehead ha immaginato nel suo libro che quella ferrovia fosse esistita davvero e ha raccontato la ricerca della libertà della protagonista Cora, una schiava di quindici anni in fuga dai suoi aguzzini. Un romanzo che ha entusiasmato e turbato Oprah Winfrey, che ha scritto: “Comprate questo libro, una copia per voi e una per una persona che conoscete perché vorrete assolutamente parlarne con qualcuno, quando avrete letto l’ultima pagina, che vi darà un colpo al cuore”.