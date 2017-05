299 CONDIVISI Condividi Tweet

Maurizio de Giovanni non è solo uno scrittore di origini partenopee, è una fucina di idee, un forno sempre caldo che sforna opere di successo e dotate di un’incredibile potenziale seriale e cinematografico: dopo il primo ed apprezzato esperimento con I Bastardi di Pizzofalcone, l’autore ci riprova con I Guardiani, il suo nuovo romanzo che, ancora prima di essere messo in vendita, ha affascinato Cattleya, che ne ha annunciato immediatamente la Serie TV ufficiale.

Il nuovo libro di De Giovanni è una serie TV ‘mistery’

Paragonato al Codice da Vinci di Dan Brown, il nuovo libro dello scrittore stavolta si allontana dai noir e polizieschi (Il Commissario Ricciardi e i già citati Bastardi) e attraversa un po’ tutti i generi, utilizzando come linea conduttrice il mistero e l’esoterismo di alcune leggende che popolano il sottosuolo napoletano.

Culti antichi, una lunga catena di strani eventi, un disegno finale che parte da Napoli ma che potrebbe coinvolgere l’intera umanità: queste le premesse del nuovo romanzo, il quale vuole strizzare l’occhio (più che a Brown, come tutti hanno immediatamente pensato), ai libri di Arthur Clarke, ai saggi di Peter Kolosimo e alla letteratura di Matilde Serao.

I protagonisti sono un professore sui 40anni, intellettuale un po’ malmesso, che dimostra un po’ di stanchezza sul volto (“Ci vedrei Sergio Assisi – ha detto De Giovanni – ma non vorrei si offendesse per averlo chiamanto ‘malmesso‘), una giornalista tedesca (“Serena Autieri avrebbe le giuste sembianze per un ruolo del genere“) e una nipote furba e svelta al computer (“Mi piacerebbe Matilde Gioli“).

“Quello che mi piace di Maurizio è che non ha paura di spararle grosse – ha commenta Riccardo Tozzi di Cattleya – e in più è un grande appassionato di Serie TV.“La celebre casa di produzione ha ammesso di credere fortemente nel progetto, al punto da voler scommettere su I Guardiani di Maurizio De Giovanni un budget imponente (si parla di più di 1 milione a puntata), almeno quanto quello utilizzato per Gomorra, il loro prodotto di punta.

I Guardiani di Maurizio De Giovanni: ecco cosa aspettarci

Regie multiple, 70 luoghi ‘nascosti’ che verranno rivisitati e tinti di mistero: “Voglio solo chiarire che questa storia non parla di sovrannaturale, ma di extra naturale: non c’è niente di fantastico o irreale, solo una verità potenziale, possibile”, precisa lo scrittore, che non vede l’ora di poter creare una vera e propria mappa alternativa della città, un itinerario che viaggi nei sui sotterranei più inediti, dalle cantine delle friggitorie al triangolo elettromagnetico in pieno centro storico.

La scrittura è ancora in corso, le riprese non cominceranno prima di fine anno: nel frattempo, potete sicuramente godervi il libro de I Guardiani di Maurizio De Giovanni e farvi un’idea vostra di come vorreste che la serie venisse fuori.