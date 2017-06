25 CONDIVISI Condividi Tweet

La pace tra Beautiful e Grana Padano è finalmente scoppiata. Nella puntata della soap andata in onda lunedì 12 giugno, gli sceneggiatori hanno posto fine ad una grana – è proprio il caso di dirlo – iniziata un anno fa. L’azienda meditava di fare causa a Beautiful dopo un commento denigratorio sul formaggio italiano a Denominazione di origine protetta.

Nell’episodio in questione, il personaggio di Charlie Webber (interpretato da Dick Christie) screditava il prodotto nostrano. “Oh, no, ho comprato il Grana Padano. Vado a comprare il Parmigiano Reggiano”, diceva con aria disgustata. Una battuta che aveva indignato non poco il Consorzio del Grana Padano. Secondo i legali della società, la frase avrebbe danneggiato l’immagine del Grana nel mondo. Per questo gli autori sono corsi ai ripari.

“Ci è sembrato un brutto scivolone, per di più gratuito e senza fondamento”, aveva dichiarato in quella circostanza Stefano Berni, Direttore del Consorzio. Poco male. Nella puntata del 12 giugno, la soap ha tentato di porre rimedio al pasticcio. Con una scena così trash entrata di diritto nella storia di Beautiful. Protagonista è Brooke, uno dei personaggi simbolo interpretato da Katherine Kally Lang.

Beautiful e Grana Padano, pace fatta così

Mentre Eric Forrester è intento ad accogliere gli ospiti per festeggiare il Giorno del Ringraziamento, la cognata Pam è impegnata in cucina. Charlie arriva per darle una mano e si lancia in uno sperticato elogio del Grana, lo stesso formaggio che prima reputava disgustoso. “Custodiscilo come un tesoro”, dice a Brooke, “questo non è un formaggio qualsiasi”.

“Mi piace chiamarlo perfezione. Stagionato lentamente e in molti mesi, è una prelibatezza”, aggiunge. Per poi concludere con uno sprezzante: “Ne vado pazzo!”. La parola definitiva spetta però a Brooke. Invitata ad assaggiarlo, prova un tremendo piacere al palato e sentenzia: “È straordinario!”. Basterà ad evitare la citazione in tribunale?