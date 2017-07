0 CONDIVISI Condividi Tweet

Breaking Bad – Reazioni collaterali è una serie pluripremiata statunitense ideata da Vince Gilligan e prodotta dalla AMC. Attualmente viene trasmessa sulla piattaforma streaming online Netflix. La serie inoltre è disponibile in formato Blu-Ray e DvD.

Breaking Bad Trama

La storia di si articola intorno all’insegnante di chimica Walter White, interpretato dal vincitore Golden Globe Bryan Cranston. Il chimico si vede costretto a svolgere un secondo lavoro per far fronte ai bisogni economici della famiglia, composta dalla moglie Skyler e del figlio Walter Jr.

La sua vita viene sconvolta quando gli viene diagnosticato un tumore ai polmoni che fa precipitare tutti i suoi problemi. Ora l’obiettivo principale di Walt e di lasciare alla sua famiglia sufficiente denaro che garantisca loro una dignitosa vita dopo la sua morte. Dopo l’incontro casuale con il suo ex studente Jesse Pinkman, divenuto uno spacciatore di quartiere, decide che il metodo più veloce di guadagno è quello di produrre e vendere la Crystal meth. Sostanza che il chimico è particolarmente bravo a produrre con tasso di purezza di 99,1%. Il duo arriverà a contendersi con altri spacciatori il mercato della droga e saranno coinvolti in eventi e situazioni paradossali e adrenaliniche.

Data Uscita: 15 novembre 2008 (Italia) 20 gennaio 2008 (USA)

Regia: Vince Gilligan

Genere: Crime drama, Azione, Commedia

Nazione: USA

Breaking Bad Cast

Il cast di Breaking Bad – Reazioni collaterali è di tipo corale. Ci sono attori di fama internazionale e di enorme successo dal calibro di Bryan Cranston e Aaron Paul divenuti ormai icone della serie. Alcuni grazie al loro carisma sono riusciti ad accaparrarsi una serie tutta loro. È il caso di Bob Odenkirk, interprete dell’eccentrico avvocato Saul Goodman, protagonista dello spin-off Better Call Soul. Degni di nota sono anche Dean Norris,interprete di Hank, Giancarlo Esposito: il famigerato Gustavo Fring e Jonathan Banks, il braccio destro di Fring.

Breaking Bad stagione 5

La quinta stagione di Breaking Bad – Reazioni collaterali è la stagione più pluripremiata della serie. Skyler e Walt incontrano Hank e Marie per cercare di convincerli a non mettere di mezzo i figli e a lasciarli vivere con loro, sopratutto adesso che Jr. ha scoperto del ritorno del tumore del padre. Intanto, dopo un incontro nel deserto con Walt, Jesse acconsente a scappare da Albuquerque con una nuova identità ma un’improvvisa epifania lo fa ritornare sui suoi passi, pronto alla vendetta.

Breaking Bad stagione 4

La quarta stagione di Breaking Bad – Reazioni collaterali è piena di intrighi e di suspance . Walt e Jesse si rendono conto della pazzia di Gas Fing e cercano di escogitare un piano per toglierlo di mezzo. Il rapporto dei due soci si fa sempre più conflittuale. E Mike che cerca di allontanare Jesse da Walt. Il finale è ricco di colpi di scena e Twist mescolati insieme in un’atmosfera a dir poco esplosiva.

Breaking Bad stagione 3

La terza stagione di Breaking Bad – Reazioni collaterali vede Walt combattuto fra essere un criminale o un cittadino onesto. La sua vita coniugale va peggiorando e Skyler a sua insaputa prepara il divorzio. I fratelli Salamanca, parenti di Tuco, sono giunti ad Albuquerque, e sono assetati di vendetta.

Breaking Bad stagione 2

La seconda stagione di Breaking Bad – Reazioni collaterali vede Walt e Jesse rapiti dal Boss della droga Tuco. Questo ha intenzione di portarli con lui in Messico, ma i due riescono a paralizzarlo e scappare. Nel frattempo Hank trova Tuco ferito e in una sparatoria lo uccide. Walt prova a giustificare questa sua sparizione come una “fuga psicogena” ma la scusa non convince. Il rapporto di fiducia fra lui e i famigliari comincia a infievolirsi.

Breaking Bad stagione 1

La prima stagione di Breaking Bad – Reazioni collaterali vede Walt, insegnante di chimica al liceo. Vive una vita mediocre senza particolari emozioni. Tutto cambia quando gli viene diagnosticato un cancro ai polmoni che paradossalmente lo fa sentire vivo. In cerca di denaro da lasciare alla famiglia dopo la sua morte incontra Jesse, suo ex studente, che lo fa entrare nel mondo del traffico della droga. Grazie alle sue conoscenze Walt riesce a produrre una sostanza di qualità enormemente superiore alla norma: la Blue meth. Presto la voce di una sostanza purissima si diffonde. Ben presto il chimico si vedrà fronteggiare con i capi saldi del mercato della droga.