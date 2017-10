53 CONDIVISI Condividi Tweet

Il cambio di stile di Un Posto al Sole in occasione della ventiduesima stagione ha disorientato i fan. La prima e più longeva soap opera italiana, che lo scorso 21 ottobre ha festeggiato il 21° compleanno, è stata completamente rinnovata nella fotografia e nella regia.

Dopo anni di riprese in camera fissa, la serie di Rai 3 si è rifatta il look, ammiccando ai modelli della serialità americana. Ecco quindi inquadrature diverse, regia nervosa, fotografia patinata e set meno artificiosi.

Il cambiamento, in realtà, era già stato annunciato in un comunicato stampa. “Nuove telecamere, nuovi sistemi di ripresa, set più ricchi e realistici per costruire un’immagine in linea con il nuovo prodotto di Rai Fiction: da lunedì 23 ottobre, dopo 21 anni, Un Posto al Sole si rifà il trucco, con un ‘make-up’ realizzato dalla Rai insieme a Fremantle e al Centro di Produzione di Napoli”, si legge nella nota.

“Non una rivoluzione, ma un momento significativo dell’innovazione costante che sostanzia la longevità di un ‘daily drama’ tanto amato dal pubblico”, conclude il comunicato. “Un Posto al Sole, al di là della sua immagine più contemporanea, manterrà le caratteristiche di serie aperta a un pubblico stratificato e partecipe”. Il cambio di rotta, tuttavia, non è piaciuto agli appassionati fedeli e consolidati della soap.

Il cambio di stile di Un Posto al Sole disorienta i fan

Gli spettatori più smaliziati hanno chiamato in causa le luci di Pomeriggio Cinque e la fotografia “smarmellata” di Duccio Patanè in Boris. Quelli più abitudinari hanno lamentato il mal di mare procurato da questa “regia ubriaca” e anelano il ritorno alla pellicola. Dopo la puntata di Super Quark dedicata ad Un Posto al Sole si saranno mica montati la testa, dicono altri.

Non manca, ovviamente, chi difende queste scelte e applaude la rinfrescata di set, luci, regia e montaggio, assolutamente necessaria. La puntata di lunedì 23 ottobre è disponibile a questo link. Ecco alcuni tweet arrivati dopo la messa in onda.

Il mal di mare che mi stanno facendo venire queste riprese mosse mi distrae dal twittare la puntata #upas — Ginko21 (@Ginko_21) 23 ottobre 2017

Troppe novità stasera: nuovo Vulcano, nuove luci, nuove inquadrature, Ugo coi capelli tagliati… #upas — ValentiNA1926 (@valenti19NA26) 23 ottobre 2017

#upas oh ma veramente, riprese diverse, trucchi e parrucchi e mi sembra che Patrizio abbia anche fatto una lampada — PilloleDiPermalina (@permalina) 23 ottobre 2017

Girato in 3d, ma le luci sono tutte da obitorio qualcuno poteva metterci un po’ di calore. Ornella si è trasformata in una cinese #upas — Alessandro Sarno (@alessarno) 23 ottobre 2017

C'è stato il periodico cambio di regista. Questo è appena uscito dalla scuola ed è fissato colla camera a spalla. Datemi un travelgum. #UPAS — Federico Gnech (@flaneurotic) 23 ottobre 2017

Ma la regia ubriaca di questa sera? #unpostoalsole #upas cosa sono questi piani alti, movimentati, live? Torniamo alla pellicola classica — +cchesocial (@ge_nna_ri_no) 23 ottobre 2017