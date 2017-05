839 CONDIVISI Condividi Tweet

Pessime notizie per i fan di Gabriel Garko e delle sue avventure nel ruolo del mafioso siciliano Tonio Fortebracci: giunto alla quinta e ultima edizione, gira voce che verrà cancellato l’Onore e il Rispetto, Mediaset starebbe infatti anticipando la chiusura della ferie a venerdì 12 maggio.

Cancellato l’Onore e il Rispetto: il motivo

Il motivo? Una concorrenza di ascolti imprevista, quella del programma Rai Uno “I migliori anni”, lo show condotto da Carlo Conti e Anna Tatangelo, ed una media di share ( 13-14%) che non ha soddisfatto la rete: circa 3,3 milioni di spettatori sono troppo pochi per la prima serata. Da qui la drastica decisione, la stessa che di recente la Rai ha dovuto prendere per la trasmissione di Paola Perego “Parliamone di Sabato”, e il celebre programma dei pacchi “Affari tuoi”, con Flavio Insinna.

Mediaset corre ai ripari e prende una decisione sulla fiction con Garko

La fiction con Garko, Virna Lisi, Giuseppe Zeno e Giancarlo Giannini quindi, terminerà prima del previsto con una puntata speciale che, probabilmente, durerà fino all’1.00 di notte. Aspettiamo il comunicato ufficiale dell’emittente che decreterà se verrà o meno cancellato l’Onore e il Rispetto in anticipo, o un commento da parte del cast.