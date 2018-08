Charlotte Rae è morta all’età di 92 anni. La signora Garrett di Il mio amico Arnold e dello spin-off L’albero delle mele, è scomparsa domenica 5 agosto nella sua casa di Los Angeles. L’attrice era malata da tempo: nel 2015 aveva annunciato di essere affetta da un cancro al pancreas e alle ossa. “Se recitare è la tua passione, non giudicare te stesso”, amava ripetere. “Basta continuare a lottare. La vita è una lunga giornata di scuola. Continua a lavorare e a crescere nella tua arte”.

Charlotte Rae Lubotsky, che era nata a Milwaukee il 22 aprile 1926, aveva continuato a recitare fino alla fine, nonostante i suoi gravi problemi di salute. Le sue battute fulminanti erano un marchio di fabbrica. Lo dimostrò quando, dopo una lunga gavetta da attrice e cantante tra i nightclub di New York e i teatri di Broadway, venne scelta per interpretare Edna Garrett, la domestica che accudiva i figli del ricco signor Drummond. Quel personaggio così ironico e affettuoso si guadagnò L’albero delle mele, lo spin-off della sit-com Il mio amico Arnold andato in onda dal 1979 al 1988 (ma lei uscì dal cast nel 1986 per i suoi problemi di salute).

“Ho scoperto di avere un tumore alle ossa”, aveva dichiarato l’attrice nell’aprile 2017. “Circa sette anni fa, mi fu diagnosticato un cancro al pancreas. Mia madre, mia sorella e mio zio sono morti di quel tipo di cancro. Dopo sei mesi di chemioterapia, il cancro era scomparso. Persi tutti i capelli, ma avevo delle bellissime parrucche. Nessuno l’ha mai saputo. Così ora, a 91 anni, mi trovo a dover prendere una decisione. In questo momento non ho nessun sintomo e sono così contenta di essere viva. Ora devo capire se cominciare le cure o vivere”. Ironia della sorte, la sua scomparsa arriva pochi giorni dopo la notizia che Sony Pictures TV e Appian Way (la società di Leonardo DiCaprio e Jennifer Davisson) stanno sviluppando il reboot di L’albero delle mele. Todd Bridges, l’interprete di Willis, ha voluto ricordare così la sua amica e collega Charlotte su Twitter.

Different Strokes would not have been the same without you #CharlotteRae. You were loved by everyone on our show and you were loved by everyone on the facts of life will miss you "My heart is full of Pain" Rest in peace my friend pic.twitter.com/8FbterNz3S

