Chi è Maria Chiara Giannetta? Sono tanti i fan di Don Matteo a chiederselo. Una delle fiction Rai 2017-2018 più attese avrà proprio un grande assente: Simone Montedoro. Nonostante la popolarità del personaggio, gli sceneggiatori hanno voluto apportare un cambiamento significativo.

Fuori il capitano Giulio Tommasi, dentro Anna Olivieri. Il nuovo capitano dei Carabinieri sarà una donna. Ad interpretarla è proprio Giannetta, attrice recentemente apprezzata per il ruolo di Asia in Che Dio ci aiuti 4.

In attesa di vederla con Terence Hill nella fiction di Rai 1, scopriamo insieme Maria Chiara. Foggiana, classe 1992, ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Si è poi formata con maestri come Mario Mascitelli e Santo Nocerino. Shakespeare e la Commedia dell’arte sono i suoi cavalli di battaglia.

L’esordio è arrivato in teatro con alcuni spettacoli del Teatro dei Limoni. Da Schnitzler al musical Chicago, ha affrontato senza paura e con grande versatilità i generi più disparati. Arrivata a Roma, Giannetta ha debuttato in diversi cortometraggi fino all’approdo in tv.

Chi è Maria Chiara Giannetta, new entry di Don Matteo

Curioso corto circuito, il suo primo ruolo sul piccolo schermo era arrivato proprio in Don Matteo 9, nella puntata Vecchi ricordi. Una piccola parte che le è servita per entrare nel mondo delle fiction di casa Rai, come Un passo dal cielo 4 (Mariella Santorini), Che Dio ci aiuti 4 (nel ruolo della co-protagonista Asia), L’Allieva e Baciato dal sole.

Al cinema, invece, Maria Chiara Giannetta ha partecipato a tre film: La ragazza nel mondo di Marco Danieli, Ricordi? di Valerio Mieli e lo scult Tafanos (Killer Mosquitos) di Riccardo Paoletti. Ora gli occhi sono tutti puntati su di lei. Alle prime foto di scena sui social, gli appassionati hanno commentato negativamente il personaggio. Che cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova tutrice della legge di Spoleto? Di sicuro la bravura e il talento della sua interprete.