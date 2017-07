222 CONDIVISI Condividi Tweet

La chiusura di Un medico in famiglia è infondata. La notizia arriva direttamente da Publispei, la società che produce la serie. Una fonte vicina alla compagnia ha fatto sapere che la fase di scrittura dell’undicesima stagione sta invece procedendo.

Proprio lo scorso giugno, la serie di Rai 1 ha trionfato ai Diversity Media Awards come miglior fiction italiana dell’anno. Il merito è di aver raccontato la lotta al bullismo e all’omofobia con le parole giuste. Hanno ritirato il premio Lino Banfi, Paolo Sassanelli, la produttrice Verdiana Bixio e il produttore Rai Leonardo Ferrara.

L’annuncio, trapelato dai corridoi Rai, che Un medico in famiglia sarebbe stato cancellato ha quindi deluso profondamente gli spettatori. Lo stesso Lino Banfi sulla cancellazione è stato sorpreso e sbigottito. Il nonno più famoso d’Italia avrebbe appreso la presunta indiscrezione dalla figlia Rosanna, che ha lanciato persino una petizione su Change.org. La notizia era poi stata confermata anche da altri attori del cast, da Monica Vallerini a Fabrizio Giannini.

La decisione sarebbe di Eleonora Andreatta, la direttrice di Rai Fiction. In realtà, come riportato da Fanpage, non è ancora detta l’ultima parola.

Perché la chiusura di Un medico in famiglia è infondata

Al momento la Rai non ha ancora preso una decisione in proposito, come aveva già rivelato Banfi. “Magari lo sapessi! Solo la Rai può deciderlo e non la produttrice, che ho visto cinque o sei giorni fa e mi ha detto: ‘Certo che la facciamo, cominciamo a gennaio o febbraio’. Basta che lo dicano per tempo, perché io ho altri impegni”, ha detto l’attore pugliese.

In realtà, alcuni attori, non ancora contattati per l’undicesima stagione, potrebbero aver amplificato i rumors che allo stato attuale delle cose sono infondati. Milena Vukotic e Giulio Scarpati stessi non hanno mai ricevuto una comunicazione ufficiale che attestasse la chiusura della fiction. Insomma, i fan possono dormire sonni tranquilli. Almeno fino alla decisione definitiva della Rai.