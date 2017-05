0 CONDIVISI Condividi Tweet

La storia di Cleopatra diventa una serie tv. La leggenda della bellissima seduttrice che riuscì ad ammaliare due dei più potenti uomini del suo tempo, Giulio Cesare e Marco Antonio, arriverà sul piccolo schermo. Come reso noto da Deadline, Amazon Studios sta sviluppando uno show sulla regina egizia. Il team di lavoro sarà composto da Jonathan E. Steinberg, Robert Levine e Dan Shotz, i creatori di Black Sails.

Sceneggiato da Levine, il progetto avrà un taglio differente: sarà una sorta di Padrino nell’antico Egitto. L’ultima sovrana dell’età ellenistica sarà raccontata come una donna incompresa dai suoi contemporanei. Dopo aver quasi perso la vita in un sanguinoso colpo di stato, Cleopatra dovrà usare il suo estro strategico e il genio politico per riconquistare il trono e riportare l’onore alla sua famiglia e al suo regno.

Cleopatra diventa una serie tv con Amazon

La vita di una delle nemiche più temute di Roma è stata portata diverse volte al cinema. I film più celebri sono Cleopatra (1934) di Cecil B. De Mille con Claudette Colbert e soprattutto il kolossal del 1963 di Joseph L. Mankiewicz. Girato in Italia senza risparmio di mezzi, il film entrò nella leggenda perché sul set sbocciò l’amore tra Richard Burton e Liz Taylor. Una love story destinata a riempire le pagine dei rotocalchi rosa.

Se da Cannes è arrivata la notizia che Il Gattopardo diventa una serie tv, anche la vita della più celebre regina d’Egitto cerca da anni la via del piccolo schermo. Qualche anno fa ci era andato vicino il regista indiano Shekhar Kapur. Prima ancora, NBC aveva commissionato un pilot (mai realizzato), mentre Lifetime ha da anni nel cassetto una mini-serie. Al cinema, è la Sony ad avere in programma da tempo un film, basato sul bestseller di Stacy Schiff, “Cleopatra: A Life”, edito da Little, Brown and Company.