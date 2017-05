1 CONDIVISI Condividi Tweet

Ha recitato al fianco di Claudio Amendola e Alessandra Mastronardi nei panni del dolce figlioletto della famiglia romana più famosa del piccolo schermo, ma com’è oggi Mimmo dei Cesaroni? Vi stupirete delle sue ultime foto che ha pubblicato su Instagram.

Non che l’attore sia scomparso dal suo pubblico dopo le cinque stagioni della serie: nel 2009, infatti, lo abbiamo rivisto in “Provaci ancora Prof”, nei panni di Nino, e solo due anni fa, nel 2015, è ricomparso su Disney Channel nella sitcom “Alex&Co” e successivamente nel film “Come diventare grandi nonostante i genitori”, con cui ha cominciato a farsi posto nel cuore delle teenagers.

Adesso però che sul suo profilo Instagram è comparsa una foto, tutti hanno potuto apprezzare com’è oggi Mimmo dei Cesaroni:

Un cambiamento davvero radicale per il quasi ventenne, che della sua dolcezza infantile ha conservato il sorriso pulito e gli occhi dalle ciglia lunghe, ma che per il resto sta venendo su come un ragazzo attraente e che sa il fatto suo. È curioso constatare che, solo due anni fa, al termine di una storia d’amore, ha affermato che la sua ragazza ideale dev’essere: “Una bellezza principesca, carina, simpatica, gentile, educata ed intelligente. Vorrei che esprimesse sempre un suo giudizio personale. Vorrei una principessa come quelle della Disney!”

Adesso chissà se è diventato più tipo da Belen, Chiara Ferragni o Selena Gomez!