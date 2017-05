1.2k CONDIVISI Condividi Tweet

In onda su Rai Uno mercoledì 10 maggio, la serie con Kim Rossi Stuart continua ad incantare il pubblico da casa: lo dimostrano i commenti sulla seconda puntata di Maltese e il boom di ascolti che, anche per questo secondo episodio, ha investito Rai Uno.

I commenti sulla seconda puntata di Maltese – Il romanzo del commissario

Un cast di volti non scontati (tra cui Michela Cescon, Valeria Solarino, Antonio Milo, Francesco Scianna, Roberto Nobile ed Enrico Lo Verso), unito ad una storia coinvolgente, intensa e drammatica, ha portato la Rai a totalizzare ben 7,433 milioni di spettatori solo nella prima puntata. E a giudicare dai commenti Twitter, nonché dal modo in cui il topic #MalteseLaSerie è rimbalzato in rete, sembra proprio che l’esperimento dell’emittente nazionale stia continuando a riscuotere successo.

C’è un aspetto in particolare su cui tutti sembrano concordare: “Un crescendo sempre più avvincente e convincente e …KimRossiStuart? Insuperabile“, si legge nei commenti sulla seconda puntata di Maltese; e ancora, “Come mai un attore del calibro di Kim Rossi stuart lo si vede raramente sugli schermi?“. Nel totale, l’approvazione del pubblico sembra sempre crescente e attenta ai minimi particolari: “Non si tratta di una serie ma di un gran film.Complimenti. Interpretazione, musiche, fotografia.”

Ma cosa succederà nella terza e penultima puntata della miniserie?

Anticipazioni sull’episodio del 15 maggio

Senza rovinarvi troppo la sorpresa, vi anticipiamo solo che il nostro amato Dario Maltese arriverà finalmente ad “unire i puntini” del disegno criminale ai vertici del potere che Gianni stava ricostruendo, ma proprio nel momento in cui sta per arrivare alla fatidica verità sul tragico omicidio dell’amico succederà qualcosa che capovolgerà le sorti dell’indagine.

Il bel commissario, inoltre, si concentrerà sul destino di suo padre, che a suo tempo era stato accusato di pedofilia e di aver avuto rapporti con una giovane amica del protagonista: sarà vero o sarà stato un modo per ‘farlo fuori’ dato che era diventato scomodo?

Il commissario Dario Maltese e l’amore

E infine: come si evolveranno le vicende sentimentali di Dario ora che l’affascinante giornalista ha scoperto le sue carte in amore? Una relazione può essere di certo un punto debole per lui, e non sarà l’unico punto, dato che c’è un’altra persona importante che sta arrivando per vederlo e stare con lui…