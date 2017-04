1 CONDIVISI Condividi Tweet

La season 12 è attualmente in onda su Fox Crime, in attesa di vederla in chiaro arriva la conferma che i fan del police procedural attendevano da tempo: Criminal Minds annuncia la tredicesima stagione. La serie è stata rinnovata da CBS nonostante i capovolgimenti degli ultimi tempi. Rossi (Joe Mantegna), Reid (Matthew Gray Gubler), Garcia (Kirsten Vangsness), JJ (A.J. Cook) e Prentiss (Paget Brewster) torneranno con i nuovi episodi nell’annata televisiva americana che inizierà da ottobre di quest’anno.

Con l’uscita di scena di Thomas Gibson (l’agente Hotch è stato licenziato per una rissa sul set con lo sceneggiatore Virgil Williams, ma potrebbe tornare proprio per la nuova stagione) e il momentaneo abbandono di Shemar Moore (l’agente Morgan), lo show era a rischio chiusura. La produzione è stata abile ad unire le forze per continuare al meglio le storie della BAU e gli ascolti hanno pagato: i numeri non sono quelli delle prime stagioni, ma il rating è rimasto in media.

“Non è la prima volta che non viene annunciato il rinnovo al primo colpo, quindi non preoccupatevi. Ci sono ancora margini di speranza”, aveva detto qualche giorno fa Matthew Gray Gubler (l’agente Reid). Una promessa che oggi è stata mantenuta. Insieme a Criminal Minds, torneranno anche altre serie CBS che hanno appassionato il pubblico come Hawaii Five-0, Blue Bloods, NCIS: Los Angeles, The Big Bang Theory, Mom, Bull e Life in Pieces.