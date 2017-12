85 CONDIVISI Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio nel cast di Narcos 4 potrebbe essere la sorpresa della quarta stagione della serie Netflix. Il cantante, vincitore del GF Vip (secondo lui e i gusti social del pubblico), potrebbe diventare uno dei nuovi personaggi dello show ispirato alla storia vera dei potenti e violentissimi cartelli della droga colombiani.

La terza stagione della serie creata da Chris Brancato, Carlo Bernard e Doug Miro si è da poco conclusa e per la season 4 si prevedono parecchie novità. A partire proprio dal parterre d’attori.

Come reso noto da Variety, Michael Peña e Diego Luna saranno i due protagonisti. Peña, visto di recente in Ant Man, è famoso per film premiatissimi come Crash, American Hustle e World Trade Center. Luna, lanciato da Alfonso Cuarón ai tempi di Y tu mamá también, ha trovato consacrazione a Hollywood con Rogue One: A Star Wars Story e Flatliners: Linea mortale.

Le riprese di Narcos 4 sono iniziate nelle scorse settimane a Città del Messico. È la prima volta che la serie si sposta dalla Colombia al Messico dopo la tragedia di Carlos Muñoz Portal, l’assistente di produzione che è stato ucciso a San Bartolomé Actopan, vicino alla frontiera con Hidalgo, proprio mentre cercava location in cui girare la quarta stagione della serie di Netflix.

Cristiano Malgioglio nel cast di Narcos 4?

Narcos 4 racconterà le origini del cartello messicano di Juarez e del Signore dei Cieli, Amado Carrillo Fuentes, uno tra i più famosi narcotrafficanti, dopo che la terza ha raccontato l’ascesa e la caduta del cartello di Cali. Durante la fase di pre-produzione, gli executve José Padilha e Eric Newman si sarebbero imbattuti nel videoclip di Mi sono innamorato di tuo marito (O maior golpe do mundo), il primo singolo di Cristiano Malgioglio estratto dell’album Sonhos del 2017.

Un video con numeri da capogiro: 9 milioni di visualizzazioni su YouTube. Così i produttori avrebbero pensato all’istrionico paroliere per un ruolo nello show. Secondo quanto riporta il settimanale Spy, Malgioglio potrebbe partire per Los Angeles dopo Natale per sostenere un vero e proprio provino.