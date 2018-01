0 CONDIVISI Condividi Tweet

Presto in Italia arriverà la quinta stagione della serie creata da Michael Hirst, ecco allora alcune curiosità su Vikings.

1 Ragnar

Iniziamo con curiosità sugli attori di Vikings. Il personaggio di Ragnar è interpretato da Travis Fimmel al suo primo vero grande successo.In passato ha iniziato come modello ed ha avuto un grande successo. Per questo però approfondiremo in un’altro articolo.

Il personaggio di Ragnar è basato su una figura storica realmente esistita, ma di cui si hanno poche notizie. Potrebbe aver regnato su Svezia e Danimarca alla fine del IX sec. Esiste addirittura un ciclo di racconti dedicato a Ragnar Lothbrock ed ai suoi figli. Questi racconti sono irlandesi e sono datati XIII sec.

2 Rollo

Un’altra curiosità su Vikings riguarda il personaggio gi Rollo. Anche questa figura si basa su un personaggio storico. Si tratta di William il Conquistatore, ovvero il capostipite della casa di Normandia. E’ conosciuto anche come Rollone.

3 Siggy

Attenzione spoiler per chi non ha seguito ancora la serie procedete col prossimo punto!

Non era previsto che Siggy (Jessalyn Gislig) morisse. Erano molti i progetti in serbo per lei nella serie, l’attrice per problemi familiari ha dovuto abbandonare. Hirst, suo malgrado, ha dovuto accontentarla modificando la sceneggiatura.

4 I tatuaggi

Molti dei personaggi in Vikings sono tatuati. Tutti i tatuaggi sono stati tratti da reali artefatti vichinghi dell’epoca.

5 Ragnarok

Ecco una strana curiosità su Vikings. Ultimamente si sente spesso parlare di Ragnarok per via del film Marvel omonimo. Cosa ha a che fare con la serie Vikings? Molto a quanto pare, dato il contesto. Continuando a parlare di tatuaggi, Rollo ne ha due particolari sulle braccia: due lupi.

Essi non sono di buon auspicio, ma anticipano il Ragnarok e cioè la battaglia finale tra tenebre e luce. Il mondo verrà distrutto per poi essere nuovamente rigenerato: è questo che accadrà secondo i racconti mitologici un pò come la nostra Apocalisse.

6 Vikings e Harry Potter

Continuiamo a parlare dei tatuaggi di Rollo. Ebbene, sembrerebbe che i lupi sulle braccia del vichingo siano esattamente lupi Fernir. Questo stesso tipo di lupo è stato usato da J. K. Rowlink per ispirarsi nel creare il mangiamorte Fernir Grayback.

Curiosità su Vikings: storia, spessore, qualità e azione

7 L’altro lato della medaglia

Sin dal principio il creatore della serie sapeva bene cosa aveva intenzione di fare. Michael Hirst ha sempre voluto mostrare il mondo dei vichinghi in tutti i suoi lati. Essi non sono solo saccheggiatori, stupratori e vandali, ma anche grandi avventurieri e uomini d’onore. Scopritori di grandi culture, religioni e uomini dalle ampie e moderne vedute.

8 Le lingue morte

In questa serie, portata alla ribalda da History Channel dal 2013, sono state portate in vita bel quattro lingue morte. Latino, Antico Norreno, Anglo-sassone e Franco sono le lingue che Hirst ha voluto assolutamente introdurre.

L’obiettivo era quello di far capire ai telespettatori come parlavano realmente una volta certe popolazioni. Una serie fatta a regola d’arte in cui lingue, costumi, ricostruzioni sceniche e storiche sono state curate nei minimi dettagli.

9 Le vichinghe

Una curiosità su Vikings riguarda sicuramente le donne. Queste nella serie vengono rappresentate con enorme realismo e accuratezza storica. Le donne vichinghe, oltre ad essere dedite alla casa, erano anche grandi guerriere.

Inoltre loro godevano di molta più libertà rispetto alle donne del resto d’Europa in quel periodo. Potevano anche divorziare e risposarsi cosa assolutamente impensabibe per una donna nel resto d’Europa.

10 Attenzione Spoiler: la 4×9!

Nella nona puntata della quarta stagione abbiamo assistito ad una vera impresa. Ragnar decide di trasportare le navi su una montagna. Tutto questo è stato fatto realmente e non con l’aiuto della CGI! Davvero è stata trasportata una nave su una montagna e ne sono stati ripresi o vari passaggi. Incredibile di quanto sia realistica e accurata questa serie.