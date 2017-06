11 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo una sola stagione, Damon Gupton lascia Criminal Minds. L’attore, interprete dell’agente speciale Stephen Walker nel procedural CBS, è uscito dal cast. Il motivo è legato ad un cambio di direzione creativa nello show, come confermato da Variety. Saranno appena 22 gli episodi che vedranno Gupton tra i profiler dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI. Una decisione che era nell’aria, anticipata su Twitter dall’attore stesso.

In risposta ad un post dell’amico Tyvis Powell, giocatore di football dei Cleveland Browns, Damon aveva spiegato la sua posizione. “Quando emergono ostacoli, cambi direzione per raggiungere il tuo obiettivo, non cambi la tua decisione di arrivarci”, aveva scritto Powell. Immediato il cinguettio di replica di Gupton. “Volevo farti sapere che lo apprezzo perché ho perso il mio lavoro. Fare il primo lancio è classe pura e un’immagine monumentale”. Insomma, non proprio una separazione indolore quella tra l’attore e gli showrunner della serie.

Damon Gupton lascia Criminal Minds

La tredicesima stagione, confermata pochi mesi fa, si fa sempre più difficile. Dopo il licenziamento di Thomas Gibson da Criminal Minds, il network ha deciso di arricchire il cast con una serie di new entry. Oltre a Gupton, è rientrata Paget Brewster, l’agente speciale Emily Prentiss. Inoltre sono entrati come regolari Aisha Tyler (la dottoressa Tara Lewis) e Adam Rodriguez (l’agente Luke Alvez).

In casa CBS si respira un’aria pesante. Il cliffhanger che ha chiuso la 12° stagione lo ha confermato. Gli sceneggiatori hanno deciso di tenere aperto il finale per rimescolare nuovamente le carte in vista della season 13. La puntata conclusiva con guest-star Shemar Moore (Derek Morgan) ha comunque ripagato in termini di ascolti. L’episodio è stato visto da 8,1 milioni di persone (1.6 rat.). Diverso il destino di Criminal Minds: Beyond Borders. Lo spinoff con protagonista Gary Sinise è stato cancellato dopo due stagioni.