Manca l’accordo con CBS e Daniel Dae Kim e Grace Park lasciano Hawaii Five-0. Gli attori, interpreti del detective Chin Ho Kelly e dell’agente Kono Kalakaua per sette stagioni, hanno deciso di mollare la serie in seguito ad un braccio di ferro con il network. È l’ennesimo guaio per il procedural dopo la causa intentata da uno stunt a CBS.

Al centro della disputa, l’equiparazione salariale che la coppia ha chiesto (senza riuscire ad ottenerla) con i colleghi Alex O’Loughlin e Scott Caan. Come rivela Variety, i loro stipendi sarebbero fermi al 10-15% in meno rispetto a quelli degli altri due protagonisti. L’accusa è chiara: la tv (come Hollywood) paga meno attori e attrici asiatici e afroamericani. Un trattamento che le star di colore sono costrette ad accettare giocoforza.

“Daniel è stato una parte fondamentale del successo di Hawaii Five-0 nelle ultime sette stagioni e, per quanto mi riguarda, è stato un privilegio conoscerlo”, ha dichiarato Peter M. Lenkov, co-creatore della serie.

“La presenza di Grace ha conferito alla serie bellezza e serenità ad ogni episodio. È stata una collaboratrice perfetta, aiutandoci a costruire il suo personaggio sin dal primo giorno. Faranno sempre parte della nostra famiglia: ci mancheranno e auguriamo il meglio a entrambi”. Ma non è finita qui. O’Loughlin, il tenente comandante Steve McGarrett, ha il contratto in scadenza la prossima primavera. Dopo quanto accaduto a Kim e Park, ha fatto sapere che non ha intenzione di rinnovare.

In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Kim ha voluto precisare le ragioni del suo abbandono. “Il cammino verso l’uguaglianza raramente è facile”, ha scritto. “Ma mi auguro che siate fiduciosi per il futuro. Io lo sono. Da attore asiatico-americano, so di persona quanto sia difficile trovare delle opportunità, figuriamoci interpretare un personaggio ben sviluppato e sfaccettato come Chin Ho. Mi mancherà moltissimo”.

A partire dall’ottava stagione, in onda su CBS dal 29 settembre, i due cugini saranno progressivamente rimpiazzati da un nuovo personaggio. Si tratterà di Tani, una bagnina che si unisce alla squadra di McGarrett dopo aver mollato l’accademia di polizia.