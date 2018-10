0 CONDIVISI Condividi Tweet

Dove rivedremo Daniel Sharman dopo I Medici? Il protagonista della serie TV d’ambientazione storica (leggi qui gli ascolti del 30 ottobre per sapere se la seconda puntata ha avuto successo) sta pianificando di rimanere un po’ nel nostro paese. E non per vacanza, bensì per un nuovo impegno sul set!

Dove rivedremo Daniel Sharman dopo I Medici? L’attore rimane in Italia ma cambia città

I cittadini di Firenze (e di qualche località nel Lazio) possono ancora ammirarlo e scorgerlo di tanto in tanto durante le riprese della serie su Lorenzo Il Magnifico. Quella che al momento viene trasmessa sul piccolo schermo, infatti, è la seconda stagione, ma il cast è già alle prese con gli episodi della terza.

Dopo la chiusura di questo set, però, però, è il momento di cambiare città. Daniel Sharman dopo I Medici si dirigierà al Sud, precisamente a Napoli. A raccontarlo è lo stesso attore 32enne al magazine Style: “Progetti per il futuro? Un’altra serie che mi porterà di nuovo in Italia, a Napoli. Chissà che non mi prendano per la prossima stagione di Gomorra…”.

L’attore che interpreta Lorenzo De’ Medici è fan di Gomorra e Suburra

L’interprete dello storico signore di Firenze ammira davvero molto alcuni dei nostri prodotti seriali: “Sono un grande fan di Gomorra e nel cast de I Medici c’erano diversi attori che ci hanno lavorato. Seguo anche Suburra. Le guardo in italiano con i sottotitoli per apprezzare pure il ritmo della parlata che è così importante e nel doppiaggio si perderebbe”.

Per quanto riguarda invece il futuro della serie TV ‘I Medici’, innanzitutto potete cominciare a sbirciare le anticipazioni della terza puntata, in onda il 6 novembre. Se invece siete curiosi di sapere chi rivedremo nella terza stagione, sappiate che di sicuro Aurora Ruffino (Bianca de’ Medici) e Alessandra Mastronardi (Lucrezia Donati), insieme – naturalmente – a Sharman, ci saranno ancora!