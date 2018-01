0 CONDIVISI Condividi Tweet

I dialoghi di Romanzo Famigliare sono uno degli ingredienti che hanno decretato il successo della serie di Rai 1. La prima volta in tv di Francesca Archibugi è un racconto insolito per gli standard dell’ammiraglia Rai. Un moderno feuilleton che il pubblico apprezza, a giudicare dagli ascolti.

La regista di Il grande cocomero, Questione di cuore, Il nome del figlio e Gli sdraiati ha scritto la sceneggiatura con Elena Bucaccio, una specialista del piccolo schermo. Bucaccio è stata nei team di Incantesimo, Tutti pazzi per amore, Don Matteo, Ho sposato uno sbirro, Il commissario Montalbano e Che Dio ci aiuti.

“Sono venuta su a pane e Love Boat, Cosmopolitan e Sex and the City”, ha raccontato. “La mia infanzia è stata segnata irrimediabilmente da Lady Oscar e Candy Candy, e tutt’ora non mi perdo una puntata di Mad Man e Modern Family”. È per questo che la sceneggiatura di Romanzo Famigliare funziona. Perché è reale.

Il linguaggio dei protagonisti, tra acido sarcasmo e doppi sensi espliciti, è una novità nel prime time di Rai Fiction. Tanto che, sui social, non tutti gradiscono. Eppure, è soprattutto la spontaneità di Micol (la rivelazione Fotinì Peluso) ad emozionare i telespettatori. Come quando, durante l’ecografia, domanda alla ginecologa: “Mica mi scorreggerà dentro?”.

Guida ai dialoghi di Romanzo Famigliare

Lei e sua madre Emma (Vittoria Puccini) dicono molte parolacce. Ed è questa complice naturalità a cementarne il rapporto. Quando papà Agostino (Guido Caprino) chiede se il neonato che Micol aspetta “è figlio di Brad Pitt o di quell’altro lagnoso che vi piace tanto, Tiziano Ferro” e lei ribatte “È gay, papà”, lui non può far altro che adattarsi: “Il bambino? È gay? Di già?”.

Persino da un mostro sacro come Giancarlo Giannini arrivano battute salaci. Anche se la più scorretta di tutte la pronuncia Nicoletta (Barbara Venturato), l’allieva di Agostino: “Figli? Quei cosi rugosi che sparano vomito, feci, urina e proiettili puzzolenti da tutti i buchi? Preferisco il proiettile del cannone 127/54 da cinque pollici, comandante”. Un tempo, in prima serata, Rai 1 non si sarebbe mai concessa qualcosa del genere. Ma Romanzo Famigliare appassiona gli italiani, e tanto basta.