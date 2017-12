0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono molti gli spettatori e appassionati che si domandano dove vedremo Vanessa Incontrada dopo Scomparsa. La serie campione d’ascolti di Peter Exacoustos e Maddalena Ravagli, diretta da Fabrizio Costa, ha conquistato i prime time di Rai 1.

Dopo i risultati straordinari delle puntate 7 e 8, gli episodi 9 e 10, andati in onda lunedì 18 dicembre, hanno messo a segno il record assoluto dall’inizio della fiction: 6.697.000 spettatori e il 27,35% di share. Ma non solo: la doppia puntata, penultima della stagione, è risultata anche il programma più visto della giornata.

In tanti si chiedono quale sia il segreto del successo di Vanessa Incontrada. La sua normalità, una recitazione sempre convincente, mai sopra le righe. In questo caso, anche la presenza di un partner come Giuseppe Zeno, reduce da un altro prodotto Rai da numeri impressionanti, Il paradiso delle signore.

A convincere il pubblico, però, è stato soprattutto il personaggio di Nora Telese. La verità sconvolgente venuta a galla nell’ultima puntata ha rilanciato sul piccolo schermo la sua interprete, già nel cuore del pubblico dai tempi di Un’altra vita. La carriera di Vanessa è una sfida continua, come i suoi due prossimi impegni.

Ecco dove vedremo Vanessa Incontrada dopo Scomparsa

Lasciato momentaneamente il cinema, Incontrada tornerà in tv nel 2018 con altre due fiction. La prima non è una novità: si tratta della seconda stagione di Non dirlo al mio capo, fiction di Rai 1 andata in onda con grande successo nella primavera 2016. Le riprese sono appena terminate e nel cast ci saranno anche Lino Guanciale e Chiara Francini.

La seconda è invece Il capitano Maria, serie poliziesca diretta da Andrea Porporati. Incontrada sarà Maria Guerra, comandante dei carabinieri e madre di due figli. Tornata a Bari, sua città natale, vedrà le sue indagini incrociarsi con l’evento che dieci anni prima le ha cambiato la vita: la morte del marito, un magistrato del Tribunale dei minori. Con lei nel cast, Giorgio Pasotti, Andrea Bosca, Francesco Colella e Camilla Diana. Per chi proprio non può fare a meno del suo sorriso, Vanessa sarà anche giurata di Dance Dance Dance, il talent show che parte il 17 gennaio su Fox Life.