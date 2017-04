1 CONDIVISI Condividi Tweet

La vita di Eduardo De Filippo diventa una serie tv. La società di produzione Publispei, artefice di successi televisivi come Un medico in famiglia, I Cesaroni e Tutti pazzi per amore, ha annunciato la realizzazione di un nuovo progetto internazionale sul maestro del teatro italiano, protagonista del Novecento europeo. A dirigere ci sarà Mario Martone, che ha già portato in scena un capolavoro del drammaturgo napoletano come Il sindaco del Rione Sanità.

Per il regista di Il giovane favoloso e Noi credevano sarà la prima volta alle prese con una serie televisiva. Il progetto non sarà una semplice biografia, bensì un ritratto popolare di un’epoca e di una città, la Napoli del primo Novecento, in cui spiccavano Eduardo Scarpetta e la sua famiglia di geni teatrali, a cominciare dai figli Eduardo, Peppino e Titina De Filippo, e il loro fratello in arte, il principe Antonio De Curtis, Totò.

Martone ha elaborato la sceneggiatura in collaborazione con Ippolita di Majo, con la quale ha già scritto Il giovane favoloso e il cortometraggio Pastorale cilentana. Ispirata al libro di Maurizio Giammusso “Vita di Eduardo” (edito da minimum fax), la serie racconterà Eduardo attraverso gli anni del fascismo, la guerra e il dopoguerra, incrociando vita pubblica e vita privata, i matrimoni e i figli, le incursioni nel cinema e nella televisione, la ricostruzione del Teatro San Ferdinando e la nomina a senatore a vita. L’attesa ora è per gli attori che andranno a comporre il cast.