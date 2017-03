0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ewan McGregor è davvero irriconoscibile nel primo teaser di Fargo 3, l’attesissima terza stagione della serie FX. L’attore scozzese ha messo su qualche chilo e perso un bel po’ di capelli per interpretare Ray Stussy, personaggio principale della Season 3 con la Nikki Swango di Mary Elizabeth Winstead. Sulle loro tracce, c’è lo sceriffo Gloria Burgle, la splendida Carrie Coon di The Leftovers – Svaniti nel nulla.

Non sono ancora stati forniti ulteriori dettagli sul plot. Noah Hawley, creatore della serie antologica ispirata al cult dei fratelli Coen, ha soltanto fatto trapelare che i fatti avranno luogo nel 2010 e che McGregor interpreterà un doppio ruolo: quello di Ray Stussy e di suo fratello Emmit. Come accaduto per le prime due stagioni, ci aspettiamo colpi di scena a profusione.

Fargo 3, arriva il teaser

Nel cast saranno presenti anche Jim Gaffigan, David Thewlis, Michael Stuhlbarg, Scoot McNairy, Shea Whigham, Karan Soni, Fred Melamed e Hamish Linklater. Trasmessa in Italia da Sky Atlantic (pay) e Rai 4 (free), Fargo 3 debutterà negli Usa il 19 aprile su FX.