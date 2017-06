9 CONDIVISI Condividi Tweet

Le fiction Rai 2017-2018 affronteranno nuovi generi, storie e personaggi. Commedie e ricostruzioni storiche, saghe familiari e love story. Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2017-2018, sono state annunciate le serie che vedremo. Rai 1 punta forte su Vanessa Incontrada.

L’attrice italo-spagnola è protagonista di Il capitano Maria di Andrea Porporati. È una comandante dei carabinieri alle prese con le amicizie sbagliate della figlia. Scomparsa è invece un giallo di provincia. Incontrada è una madre che non si arrende alla disperazione per la misteriosa scomparsa della figlia.

Tra le novità spicca Romanzo Famigliare di Francesca Archibugi, mini-serie in sei puntate. Una storia di madri, figlie e gravidanze con Vittoria Puccini e Giancarlo Giannini. Sotto copertura 2 è ispirato alla cattura di Michele Zagaria e conta su Claudio Gioè e Alessandro Preziosi. Se Sirene di Ivan Cotroneo è un mix innovativo di commedia e fantasy sullo sfondo di Napoli, La strada di casa di Riccardo Donna ha in Alessio Boni il proprietario di un’azienda agricola al risveglio dal coma.

In punta di piedi di Alessandro D’Alatri è una storia anti-camorra al femminile. L’ispirazione è la vera storia di una giovanissima ballerina figlia di un boss che riscatta l’intera famiglia con la danza. Tre i biopic d’eccezione. Principe libero è dedicato a Fabrizio De André (Luca Marinelli) dall’infanzia al successo. In arte Nino racconta la giovinezza povera e guascona di Nino Manfredi (Elio Germano). La musica del silenzio è basato sull’autobiografia di Andrea Bocelli.

Tutte le fiction Rai 2017-2018

Eccoci alle riconferme. Provaci ancora prof 7 vede Veronica Pivetti di nuovo nei panni della professoressa Baudino. Il Commissario Montalbano torna con due nuove indagini, Amore e La giostra degli scambi. È arrivata la felicità è stato confermato per una seconda stagione. Tornano Il paradiso delle signore con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi e Don Matteo con Terence Hill e Nino Frassica, per festeggiare gli 11 anni.

Rai 2 segna il ritorno dell’Ispettore Coliandro (Giampaolo Morelli) e annuncia tre novità. Il cacciatore di Stefano Lodovichi e Davide Marengo è la storia di Saverio Barone (Francesco Montanari), giovane pm che nei primi anni ’90 combatte i boss mafiosi. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu fanno rivivere il folle ufficio di Camera Café. Ci vediamo in tribunale è un intrigante “scripted reality” che ricostruisce cause civili con re-enactment e interviste. Infine, Rai 3. Mattia Torre (Boris) torna con Valerio Mastandrea per La linea verticale. Un dramedy che racconta, in tono ironico, commovente e surreale, la vita quotidiana del reparto di urologia oncologica di un ospedale dal punto di vista dei pazienti. Claudio Canepari presenta invece la docu-fiction Mafia Capitale, tre puntate su delitti e malaffare che hanno destabilizzato Roma. Insomma, le fiction Rai 2017-2018 promettono tante sorprese.