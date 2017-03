0 CONDIVISI Condividi Tweet

Andato in onda martedì 21 marzo, il finale di Un Passo Dal Cielo 4 ha coronato un’ottima stagione (inaspettatamente dopo l’uscita dal cast dell’amatissimo Terence Hill) chiudendo tutte le vicende degli abitanti di San Candido con quello che si potrebbe definire un happy end. Ma come hanno reagito gli spettatori?

Il finale di Un Passo Dal Cielo 4: reazioni a caldo

Quasi tutte le storie all’interno della fiction di RaiUno hanno trovato la loro risoluzione: Vincenzo ed Eva sembravano doversi separare ancora una volta ma poi lei ha deciso di non partire per stare con l’uomo che ama (“Bentornata” “Per sempre“). Zoe ha finalmente scoperto cos’è accaduto a sua sorella, e prova a lasciarsi il passato alle spalle insieme al suo Martino; Natasha ha perdonato Tommaso, e i due provano a guardare al futuro insieme.

Infine, Francesco (Daniele Liotti) che affronta la morte di Livia, la quale lo aveva ingannato, accecata dalla devozione al maestro. Prima di morire, però, riesce a fare una cosa importante: affranca Francesco dai suoi demoni per la morte del figlio. Ora il bel protagonista riesce a sorridere e sentirsi libero da un peso. E con Emma (Pilar Fogliati, leggi l’intervista)? A questo punto la 5 stagione (di cui ha parlato proprio Liotti) si deve fare!

Pioggia di commenti sui social: ecco cosa ne pensa il pubblico

Il pubblico ha giudicato giusto questo finale di Un Passo Dal Cielo, ecco qualche commento: “Bellissima serie…spero proprio in una prossima serie. Senza Terence Hill pensavo non rendesse e invece é stata stupenda…posti incantevoli che questo inverno sono andata anche a visitare per la prima volta!! Che emozione !!! Grazie“;

“Giunti al termine di questa meravigliosa IVserie ammetto che il Finale non ha deluso le attese: certo, anch’io ho sperato fino all’ultimo per Emma e Francesco insieme, ma sarebbe stato eccessivo subito dopo la morte della moglie.

Molto toccante chiudere con un’esaltazione della Vita in tutti i suoi aspetti (belli e brutti).

Complimenti a Tutti Voi, attori (specie i nuovi), regista, sceneggiatori, costumisti, produttori, operatori, etc. : avete realizzato una serie di altissima qualitá valorizzando la bellezza della montagna“.

A qualcuno però proprio non è andata giù la morte di Livia:

“Che finale del cavolo per Francesco, con Livia morta ed Emma che nuota in solitaria mentre lui è da un’altra parte in barca… E basta con questi finali “aperti”, con queste storie che non hanno una conclusione per i protagonisti principali… Non se ne può più!“