La foto di Starsky & Hutch amici inseparabili, immortalati mentre uno spinge l’altro sulla sedia a rotelle, sta facendo impazzire il web. Paul Michael Glaser e David Soul, la mitica coppia di poliziotti che ha fatto sognare il pubblico nel telefilm degli anni Settanta, sono protagonisti di una storia d’amicizia senza tempo. Questo scatto arriva da Liverpool, dove i due, entrambi 73enni, sono stati tra le guest star del locale Comic Con.

Paul e David, irrimediabilmente invecchiati, sono ancora profondamente legati tanto che il primo spinge la sedia a rotelle del secondo. Una coppia di veri amici, che dopo tanti anni (Starsky & Hutch è andato in onda dal 1975 al 1979 prima di essere replicato per diverse stagioni) ancora si aiutano e si frequentano. I due attori sono stati accompagnati a Liverpool da un altro protagonista della serie, Antonio Fargas, che ricopriva il ruolo di Huggy Bear.

Starsky & Hutch amici inseparabili: le foto commoventi

Il loro è un legame che non è mai venuto meno, nonostante i percorsi professionali diversi. Paul Michael Glaser ha diradato sempre di più le apparizioni tra cinema e tv (nel 2004 fu molto amato per il personaggio del capitano Jack Steeper nella serie Third Watch) e oggi scrive poesie e romanzi per ragazzi. Dopo aver combattuto lo spettro dell’alcolismo, David Soul si è rifatto una vita in Inghilterra ripartendo dal teatro. Vederli così oggi è un vero colpo al cuore.