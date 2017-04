0 CONDIVISI Condividi Tweet

Franca Sozzani, giornalista e direttrice di Vogue Italia scomparsa all’età di 66 anni il 22 dicembre 2016, sarà al centro di Front Row, serie tv che racconterà l’ascesa di Milano come capitale della moda italiana e internazionale. La Taodue, società di proprietà del gruppo Mediaset diretta da Pietro Valsecchi, porterà sul piccolo schermo i 12 episodi da 50 minuti che faranno vivere al pubblico la nascita del Made in Italy.

Sozzani, la Anna Wintour italiana, ha dettato la linea in tema di moda, stilisti, modelli e stile. “Alla metà degli anni 70, una generazione di grandissimi stilisti italiani è stata capace di lanciare nel mondo l’immagine e la capacità di innovazione imprenditoriale che rappresenta tuttora uno dei campi dell’eccellenza italiana: in questa serie si ripercorrerà questo straordinario percorso attraverso gli occhi di una giovane giornalista che entra in una rivista di moda”, ha dichiarato Camilla Nesbitt di Taodue.

Franca Sozzani, il suo personaggio in Front Row

“Franca, grazie alla sua grande esperienza e conoscenza di tutti i protagonisti di questo periodo, è stata una preziosissima fonte fin dall’ideazione del progetto. A lei questa serie è idealmente dedicata ma non ne ripercorre la biografia”, ha specificato la produzione. Sozzani, come ha rivelato la Nesbitt, aveva iniziato a collaborare alla sceneggiatura prima di morire. Lo script è stato poi completato da Paolo Marchesini e Luisa Cotta Ramosino (I Medici). La regia sarà invece affidata a Luca Lucini (Come diventare grandi nonostante i genitori, Nemiche per la pelle) e Ago Panini (Aspettando il sole), entrambi milanesi e con un passato nel mondo del fashion e della pubblicità. Il casting è iniziato in queste settimane, l’inizio delle riprese è previsto per la fine dell’anno.