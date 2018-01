0 CONDIVISI Condividi Tweet

Gillian Anderson lascia X-Files al termine dell’11° stagione. L’attrice abbandonerà la pluripremiata serie fantascientifica ideata da Chris Carter. La stagione undici debutterà dal 29 gennaio su Fox ma non si sa ancora se le avventure di Mulder e Scully avranno un futuro.

Misteri, cospirazioni governative e alieni hanno tenuto banco l’anno scorso con il revival della decima stagione. Se la season 12 ci sarà, sicuramente sarà senza Anderson. Dopo aver celebrato la fine delle riprese, la star ha confermato l’intenzione di abbandonare il personaggio di Dana Scully.

Una decisione personale e professionale, presa non per via di un X-Files sessista (Anderson è stata una delle prime a denunciare il gender pay gap a Hollywood). Nel corso di una recente intervista concessa a TV Insider, Gillian ha dichiarato: “Ho detto fin dall’inizio che non sarei mai andata avanti oltre. Dopo questa stagione dirò basta, chiuderò qui la mia esperienza”.

“Sono rimasta un po’ sorpresa dalla reazione scioccata della gente al mio annuncio… perché la mia intenzione era di fare una sola stagione”, ha aggiunto. Se Dana le mancherà, “dovresti chiedermelo tra qualche anno, quando sarà davvero tutto finito”, ha ammesso. “Quando arriverà il momento, chiamami e chiedimelo di nuovo”.

Lo scorso ottobre, l’attrice aveva spiegato a ScreenRant che aveva accettato di tornare a vestire i panni di Scully perché “sembrava non fosse finita”. “Non c’era la sensazione di aver dato ai fan tutto quello che si aspettavano da noi”, aveva rivelato.

Dopo queste parole, Fox non ha rilasciato commenti sull’eventualità dell’undicesima stagione come definitiva di X-Files. Gli ascolti della decima hanno lasciato i vertici soddisfatti, tutto dipenderà quindi dai nuovi episodi. Cosa succederà a Scully? Morirà? Si ricongiungerà a William? Dovremmo aspettare per saperlo. In merito Carter aveva detto: “Ci sono molte altre storie di X-Files da raccontare. Se arriveremo a farlo rimane un punto interrogativo”.