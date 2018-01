1 CONDIVISI Condividi Tweet

Giorgio Tirabassi è Libero Grassi nel primo appuntamento di Liberi Sognatori, fiction d’impegno civile firmata Taodue. In onda domenica 14 gennaio 2018 su Canale 5, il film ricostruisce la vicenda di una delle figure più emblematiche della rivolta contro il pizzo e contro la mafia.

Grassi venne ucciso il 29 agosto 1991 a Palermo per la sua rivolta contro il racket. Fu il primo imprenditore a denunciare pubblicamente i tentativi di estorsione e a lanciare una sfida a cosa nostra.

“Penso sia stato una persona di una lucidità incredibile, un eroe con un grande coraggio che io non avrei mai avuto al suo posto. Io il pizzo lo avrei pagato subito, addirittura in anticipo, ma io faccio l’attore”, ha spiegato Tirabassi presentando il lavoro alla stampa. “Il nostro obiettivo è arrivare ai ragazzi e fare capire il suo gesto”. Per l’attore non è la prima volta nei panni di una figura così eroica. Nel 2004 fu Paolo Borsellino nella miniserie di Gianluca Maria Tavarelli che incollò allo schermo quasi dieci milioni di spettatori.

I figli di Grassi, Alice e Davide (Diane Fleri e Carlo Calderone), che stanno portando avanti l’attività imprenditoriale del padre, hanno messo a disposizione della produzione la loro vera abitazione dell’epoca, riallestita nell’arredamento per l’occasione.

Il tv movie è dedicato alla moglie di Libero, Pina, interpretata da Michela Cescon e scomparsa nel 2016 a 87 anni. I due si erano sposati nel 1956. Dopo la morte di Grassi, migliaia di giovani hanno continuato il suo impegno, così è nata l’associazione Addiopizzo. Nonostante ciò, “una coppia ci ha aspettato fuori dal Modello e poi ce ne ha dette di tutti i colori, ma è l’unico fastidio che abbiamo avuto”, ha raccontato il regista Graziano Diana.

Liberi Sognatori proseguirà con altri tre appuntamenti dedicati a figure emblematiche della cronaca italiana: il giornalista Mario Francese (Claudio Gioè), la poliziotta Emanuela Loi (Greta Scarano) e l’incorruttibile assessore Renata Fonte (Cristiana Capotondi).