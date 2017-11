3k CONDIVISI Condividi Tweet

Giuseppe Zeno presenta Scomparsa, la nuova serie di Rai 1 al via in prima serata da lunedì 20 novembre 2017. L’attore, reduce dal finale shock di Il paradiso delle signore, affianca Vanessa Incontrada ed Eleonora Gaggero per raccontare la storia di Nora, una madre sigle che deve fare i conti con il dramma di perdere la figlia Camilla, scomparsa nel nulla dopo una festa del liceo.

Per sei puntate di due episodi ciascuno, le indagini della donna si intrecciano a quelle del vice questore aggiunto Giovanni Nemi (Zeno). In un mix di segreti inconfessabili e relazioni clandestine, il thriller di provincia (la serie è girata a San Benedetto del Tronto) incontra il melò e il paranormale.

Zeno, appena diventato papà, ha raccontato in conferenza stampa come il personaggio di Nemi l’abbia cambiato molto. “Il ruolo di Giovanni è stato per me inedito”, ha rivelato. “Avevo interpretato poliziotti in passato, ma in contesti prevalentemente d’azione. Questo vice questore mi ha permesso un grande scavo psicologico”.

“Scomparsa è stata un’esperienza straordinaria da un punto di vista professionale e umano, sono cresciuto molto”, ha aggiunto. “Ringrazio Fabrizio (Costa, il regista, ndr) che mi ha permesso di tirare fuori una cifra attoriale nuova, che faticavo a far uscire in passato. Fabrizio mi ha riconciliato in qualche modo con la mia professione. Anche lavorare con Vanessa e gli altri è stato bello. Eravamo molto presi dall’evoluzione della storia e dalla necessità di mantenere una verità. Per essere veri dovevamo inoltrarci in territori umani sconosciuti, come quella ‘zona emotiva’ dove confluiscono il bisogno di dare tanto amore e l’incapacità di darlo in cui ‘si incontrano’ Nora e Giovanni”.

“La figlia di Nora commette questo estremo atto di ribellione perché soffocata da troppo amore, mentre il figlio di Giovanni si comporta così proprio perché vive un’assenza totale del padre, un personaggio totalmente immerso nel proprio lavoro”, ha spiegato Zeno. “Quando incontra Nora e inizia questa corsa contro il tempo per la scomparsa delle due ragazze, capirà che forse essere tanto ortodossi non serve più di tanto. Bisogna anche uscire a volte fuori dalle regole per cercare di venire a capo di alcune situazioni”.

“Vanessa è stata straordinaria”, ha detto del rapporto con Incontrada. “È un’artista completa, un’attrice che porta in sé un bagaglio di esperienze pazzesco, una persona che ha saputo dare al progetto a livello attoriale un’istintività e una metodicità unica”.