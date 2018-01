0 CONDIVISI Condividi Tweet

Hellen Mirren sarà Caterina la Grande in una miniserie prodotta da HBO e Sky. L’attrice inglese vestirà i panni dell’imperatrice russa nel terzo progetto che vede in tandem i due colossi televisivi.

I network hanno firmato un accordo pluriennale di coproduzione lo scorso anno, con un investimento di 250 milioni di dollari. La prima produzione è stata Chernobyl, ricostruzione della catastrofe nucleare più grave della storia. La seconda è stata invece Gangs of London, un thriller sulla malavita nella capitale inglese.

Catherine the Great sarà scritta da Nigel Williams (Elizabeth I, l’annunciato adattamento tv di Il nome della rosa) e diretta dal vincitore di Bafta e Emmy Philip Martin (The Crown, Prime Suspect). La miniserie, divisa in quattro puntate, seguirà Caterina durante la fine del suo regno. Donna forte e moderna, intelligente e sessualmente libera, visse un amore appassionato con Grigory Potemkin, incurante di scandali, intrighi e conflitti di corte.

Non è la prima volta che la storia della più potente monarca donna attira le attenzioni di grandi attrici. Barbra Streisand aveva in cantiere un biopic su Caterina la Grande, scritto da Kristina Lauren Anderson e poi finito nella Black List delle sceneggiature mai prodotte.

“Sono entusiasta della possibilità di interpretare una donna della storia che ha conquistato e poi esercitato una grande influenza”, ha detto Mirren, fresca dell’esperienza con Paolo Virzì in Ella & John. “Ha riscritto le regole delle donne al potere ed è riuscita a guadagnarsi l’epiteto ‘Grande’ accanto al suo nome. Sono molto grata di avere HBO e Sky come partner in questa impresa. Non ci sono altre produzioni televisive che supportino e abbiano la conoscenza necessaria per questo tipo di progetto”.

Caterina la Grande, prodotta da Origin Pictures e New Pictures, andrà in onda su Sky Atlantic nel Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania e Austria e sul servizio streaming di Sky recentemente lanciato in Spagna.