I Bastardi di Pizzofalcone 2 Alex e Rosaria continueranno a frequentarli con la loro passione di sempre. La Di Nardo, conosciuta come “la ragazzina con la pistola”, e la Martone, dirigente del gabinetto interregionale di polizia scientifica, sono state la coppia più chiacchierata della prima annata del poliziesco di Rai 1. La serie tratta dalla saga letteraria dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha fatto discutere per la loro love story. Nei nuovi episodi, Simona Tabasco sarà ancora la giovane agente in conflitto con i genitori delusi dalle sue scelte e ai quali nasconde il vero carattere. Come Serena Iansiti il medico legale che con lei intraprende una relazione apparentemente basata sulla seduzione fisica, ma che rivelerà qualcosa di più profondo.

I Bastardi di Pizzofalcone 2 Alex e Rosaria insieme?

La scelta di Rai 1 di mandare in onda in prima serata i baci tra le due donne ha scatenato assurde polemiche. È arrivata addirittura un’interrogazione in commissione di Vigilanza Rai di Maurizio Lupi, ex Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il giornalista Andrea Fagioli sull’Avvenire ha parlato di “deriva ideologica” che “viola le regole anzitutto del buon senso”. Davvero un’esagerazione, che ha amareggiato lo stesso De Giovanni, che ha spiegato come sia rimasto male all’idea che in Italia “ci sia gente che pensa che esista un amore giusto e uno sbagliato”.

I Bastardi di Pizzofalcone 2, stagione al via su Rai 1

I Bastardi di Pizzofalcone 2 vedrà nuovamente Alex Di Nardo e Rosaria Martone protagoniste. Il loro rapporto ha subito una rottura. Alex ha affrontato un periodo difficile: suo padre, il generale Adolfo Di Nardo, ha avuto un attacco di cuore. È proprio questo evento traumatico che fa riavvicinare le due. Come quasi tutti i protagonisti della serie, questa seconda annata li vedrà recuperare il loro equilibrio e cercare di ridare un senso compiuto alle loro vite. Per saperne di più, ecco cast e trama della seconda stagione, dove è girato e quando inizia uno dei programmi tv più attesi della stagione.