I Bastardi di Pizzofalcone 2 dove è girato non è più un mistero. La seconda stagione della serie tv basata sui romanzi di Maurizio de Giovanni ha visto i set spalmati su Roma e soprattutto Napoli. Dopo il successo della prima stagione, andata in onda su Rai 1 con eccellenti indici di ascolto, nei turisti e negli appassionati è sorto un forte interesse nel voler visitare i luoghi dove sono ambientate le vicende guardate in tv o lette sui libri.

Le zone in cui si svolgono le sei puntate della nuova stagione sono quasi tutte limitrofe al quartiere di Pizzofalcone, il cuore storico di Napoli. È la zona residenziale chiamata anche Monte di Dio e fa parte del quadrante di San Ferdinando. Negli episodi potremo vedere location suggestive come Chiaia, Posillipo, il Chiatamone (storica sede del Mattino) e Piazza del Plebiscito. Inoltre, sempre qui troviamo la Scuola Militare Nunziatella, uno dei più antichi istituti di formazione militare. Come nella prima annata, diverse scene sono state girate anche a Palazzo di Giustizia, al centro direzionale.

I Bastardi di Pizzofalcone 2 quando inizia su Rai 1

Le maestranze locali e il supporto del Ministero degli Interni (la consulenza di funzionari della Polizia e della Scientifica) hanno fatto il resto. Il commissariato è stato ricostruito a Palazzo Carafa di Santa Severina, sede distaccata dell’Archivio di Stato. Quello vero, in realtà, si trova in un edificio adiacente. La storica trattoria dove Lojacono (Alessandro Gassmann) si intrattiene per i suoi pranzi solitari è la Taverna dell’Arte, che si trova sulle Rampe di San Giovanni Maggiore, a pochi passi dalla basilica, una delle chiese più importanti della città. La sua casa, invece, è situata a piazzetta Grande Archivio, un angolo tra i più suggestivi del centro storico, dove si trova la fontana barocca della Sellaria. Luoghi che torneranno nei prossimi episodi, come si è visto nelle prime immagini diffuse su Facebook. Per saperne di più, ecco cast e trama della seconda stagione, quando inizia e quale sarà il destino di Alex e Rosaria.