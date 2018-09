0 CONDIVISI Condividi Tweet

I Bastardi di Pizzofalcone 2 quando inizia: è questa la domanda che i tanti fan della serie si stanno facendo in queste settimane. Finalmente abbiamo una risposta: la prima puntata andrà in onda lunedì 8 ottobre in prima serata su Rai 1. Il poliziesco basato sui romanzi di Maurizio de Giovanni prenderà il posto di La vita promessa. La mini-serie di Ricky Tognazzi ha riscosso un grande successo sull’ammiraglia Rai. Il compito dell’ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann) e della PM Laura Piras (Carolina Crescentini) è quindi difficile: tenere il passo di Luisa Ranieri e contrastare la concorrenza del Grande Fratello Vip di Canale 5.

I Bastardi di Pizzofalcone 2 quando inizia

La messa in onda di questa seconda stagione è stata particolarmente travagliata. Rai Fiction aveva infatti annunciato l’inizio per il 24 settembre. Poi è stato lo stesso Gassmann, in risposta a diversi followers che gli chiedevano notizie su Twitter, a confermare l’8 ottobre come data d’inizio. Cast e trama dei nuovi episodi sono già stati diffusi nelle scorse settimane. Personaggi e interpreti sono sempre gli stessi, a cambiare sarà la direzione: Carlo Carlei è stato infatti sostituito da Alessandro D’Alatri.

I Bastardi di Pizzofalcone 2 prima puntata l’8 ottobre

D’Alatri è un regista di solido mestiere e acclamato agli inizi degli anni Novanta come uno degli autori italiani più promettenti. Noto realizzatore di spot pubblicitari, ha diretto film come Senza pelle con Kim Rossi Stuart, Casomai con Fabio Volo e Stefania Rocca e il recente The Startup – Accendi il tuo futuro. Sul piccolo schermo ha strappato consensi di pubblico e critica con In punta di piedi, film anticamorra tutto al femminile con Bianca Guaccero, Cristiana Dell’Anna e la giovanissima Giorgia Agata. Insomma, un regista adatto a raccontare un territorio particolare come quello dei “bastardi” (ecco le location dove è girato) e storie personali, di gioie, dolori ed emozioni, come quella di Alex e Rosaria.