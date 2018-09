0 CONDIVISI Condividi Tweet

I Medici 2 Alessandra Mastronardi, un’accoppiata perfetta. L’attrice romana è la new entry più attesa di Medici – Lorenzo il Magnifico, seconda stagione del period drama di Rai 1. La protagonista di L’allieva, giunta al successo grazie alla sua Eva Cudicini de I Cesaroni, vive una carriera sempre più internazionale. Nella serie creata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer sarà Lucrezia Donati, un personaggio chiave nella nuova gestione del potere dei Medici a Firenze.

I Medici 2 Alessandra Mastronardi, il suo personaggio

Lucrezia Donati è una donna sposata con Niccolò Ardinghelli (Pietro Ragusa), ricco mercante membro dei Priori e tradizionalmente schierato dalla parte dei Medici. Lei, tuttavia, ha da tempo una relazione con Lorenzo (Daniel Sharman), che accetta (per convenienza politica) le nozze con una nobile romana, Clarice Orsini (Synnøve Karlsen). Il rapporto con Clarice metterà il Magnifico di fronte a delle scelte, nelle quali Lucrezia gioca ovviamente un ruolo decisivo.

Secondo gli ideali cavallereschi dell’amor cortese, Lorenzo partecipò a un torneo combattendo per la sua dama Lucrezia. La gentildonna fiorentina venne cantata platonicamente nel suo Canzoniere laurenziano. Il matrimonio con Niccolò Ardighelli, da cui ebbe quattro figli, fu accettato perché nonostante discendesse da una delle più antiche famiglie della città, i Donati erano decaduti sia sul piano economico sia su quello politico.

Alessandra Mastronardi, fidanzato Ross McCall il suo Lorenzo

Figlia di Manno Donati e Caterina Bardi, Lucrezia faceva perdere la testa a tanti giovani fiorentini. Lorenzo era così innamorato di lei che scelse per stendardo della sua nuova era un dipinto che lei gli aveva donato, raffigurante Lucrezia stessa che indossava una veste fiorita, illuminata dai raggi del sole. La donna morì nel 1501, anni dopo il suo Lorenzo e dopo anche la scomparsa del marito Niccolò. La dama è già stata portata in tv da Laura Haddock, che l’ha interpretata in Da Vinci’s Demons. Sin dalle prime immagini apparse su Instagram, non sembra esserci paragone. Ecco tutte le informazioni necessarie per sapere quando esce, cast e trama de I Medici 2.