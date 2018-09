0 CONDIVISI Condividi Tweet

Ormai manca davvero poco: I Medici 2 stagione quando esce cast e trama sono noti. La seconda stagione del period drama creato da Frank Spotnitz (X Files) e Nicholas Meyer (Star Trek) arriva in prima serata su Rai 1 martedì 23 ottobre 2018. La regia dei 4 episodi è affidata a Jon Cassar (24: Legacy), Jan Michelini e Christian Duguay (Belle & Sebastian). Davvero ricco il cast messo in piedi da Lux Vide con Rai Fiction, Big Light ed Altice Studio per non far rimpiangere Richard Madden e Dustin Hoffman.

Lorenzo il Magnifico è interpretato da Daniel Sharman (Teen Wolf, Fear the Walking Dead), Jacopo de’ Pazzi da Sean Bean (Il Trono di Spade). Bradley James (Homeland, Merlin) è Giuliano de’ Medici, fratello minore di Lorenzo, mentre Francesco Montanari (Il Cacciatore, Romanzo criminale) è il temutissimo Girolamo Savonarola. Molto attesa la performance di Alessandra Mastronardi nei panni di Lucrezia Donati, l’amante di Lorenzo. La moglie Clarice Orsini è interpretata da Synnøve Karlsen.

Raul Bova avrà l’inedito ruolo di Papa Sisto IV, Sebastian De Souza il maestro Sandro Botticelli. Piero de’ Medici e sua moglie Lucrezia torneranno nella loro versione adulta, interpretati da Julian Sands e Sarah Parish. Tantissime poi le new entry. Callum Blake è Carlo de’ Medici, nato dalla relazione adultera tra Cosimo e la schiava veneziana Maddalena: sarà lui gli occhi e le orecchie di Lorenzo nella curia romana.

Pietro Ragusa è il ricco mercante Niccolò Ardinghelli, il marito di Lucrezia Donati. Filippo Nigro è Luca Soderini, storico alleato dei Medici, così come Galeazzo Maria Sforza (Tam Mutu), primogenito di Francesco e sposato con la duchessa Bona Di Savoia (Miriam Dalmazio). Maurizio Lombardi è Andrea Foscari, nobile veneziano nella corte del Doge che si troverà coinvolto nei giochi politici di Lorenzo; sua figlia Novella è interpretata da Francesca del Fa.

Gli amici di Lorenzo, Guido e Roberto Cavalcanti, sono interpretati da Michele Balducci e Alan Cappelli Goetz. Attorno al Magnifico si raduna un circolo di intellettuali, guidati dall’umanista e poeta Angelo Poliziano (Jack Bannon). I nemici saranno invece nella famiglia Pazzi. Charlie Vickers è Guglielmo, l’artefice dell’alleanza (finita poi nel sangue) tra Medici e Pazzi. Fu lui a sposare Bianca, sorella del Magnifico. Francesco di Raimondo è invece Raffaele Sansoni Riario della Rovere, coinvolto indirettamente nella Congiura e, più tardi, in altri intrighi politici.

Medici – Lorenzo il Magnifico è ambientato nel 1470, vent’anni dopo i fatti raccontati nella prima stagione. Piero e Lucrezia sono a capo della famiglia. Il potere dei Medici si è consolidato nel tempo, ma un attentato alla vita di Piero porta alla luce anni di cattiva gestione bancaria e il suo primogenito, Lorenzo, è chiamato a prendere il posto di suo padre prima del previsto. Nonostante abbia da tempo una relazione con una donna sposata, Lucrezia Donati, Lorenzo accetterà le nozze con una nobile romana, Clarice Orsini, ma il rapporto con lei lo metterà di fronte a delle scelte.

In veste di nuovo capo famiglia, avrà di fatto tra le mani anche il destino del fratello Giuliano e della sorella Bianca, mentre l’amicizia con Sandro Botticelli darà vita ad alcuni dei più grandi capolavori del Rinascimento. Il suo sogno di una Firenze pacificata e culturalmente viva verrà messo a dura prova dai venti di guerra che lo opporranno a Papa Sisto IV, che porteranno Firenze ad uno dei momenti più sanguinosi della sua storia: la Congiura dei Pazzi.

Ecco il primo teaser dedicato a Lorenzo, lanciato sulla pagina ufficiale Facebook della serie.