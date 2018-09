0 CONDIVISI Condividi Tweet

I Medici Lorenzo il Magnifico è la seconda stagione del period drama di Rai 1 creato da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer. I nuovi episodi, ambientati nel 1470, vent’anni dopo i fatti raccontati nella prima stagione, hanno per protagonista Lorenzo, chiamato a prendere il posto di suo padre Piero prima del previsto. Ad interpretarlo è l’attore inglese Daniel Sharman. Classe 1986, Daniel approda a Firenze raccogliendo il testimone di Richard Madden. Come il suo collega, Sharman ha raggiunto il successo grazie a due serie tv amatissime dal pubblico.

I Medici Lorenzo il Magnifico: chi è Daniel Sharman

Sharman è stato Isaac Lahey, il primo lincantropo Beta del suo branco, in Teen Wolf e ha interpretato Troy Otto, il figlio più giovane di Jeremiah (Dayton Callie), nella serie cult Fear the Walking Dead. Daniel è stato un prodigio sin da giovanissimo. Ha iniziato la carriera a soli nove anni nella Royal Shakespeare Company. Macbeth ed Enrico VI erano i suoi cavalli di battaglia. Una formazione classica che gli ha consentito di esibirsi in lungo e in largo per il Regno Unito prima di iscriversi alla London Academy of Music and Dramatic Art, dove si è diplomato nel 2007.

Daniel Sharman, i Medici da Magnifico

Il debutto al cinema è arrivato nel 2010 con il piccolo film indipendente The Last Days of Edgar Harding. Fu lì che lo notò Tarsem, che lo volle come Ares, il dio della guerra, nel mitologico Immortals. Da allora è diventato un volto simbolo del genere fantasy, sul grande e sul piccolo schermo, conquistandosi una folla di ammiratrici che stravedono per lui, come si può notare sul suo account Instagram. Nei panni di Lorenzo il Magnifico, lo vedremo diviso tra la moglie Clarice Orsini (Synnøve Karlsen) e l’amante Lucrezia Donati (Alessandra Mastonardi), il sogno di una Firenze pacificata e culturalmente viva e gli intrighi che lo opporranno a Papa Sisto IV (Raul Bova) per culminare nella Congiura dei Pazzi. Ecco tutte le informazioni necessarie per sapere quando esce, cast e trama de I Medici 2.