La notizia arriva direttamente dal Festival di Cannes: Il Gattopardo diventa una serie tv. Il romanzo postumo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa si trasforma in un progetto seriale. Sono previsti otto o dieci episodi, che faranno rivivere le atmosfere del celebre film di Visconti del 1963. Ad annunciarlo sono stati la società di produzione Indiana Production e l’editore Feltrinelli, che ha acquisito i diritti del libro.

“Sarà una saga che racconterà la storia del paese nel suo momento di più profondo cambiamento”, ha detto Fabrizio Donvito di Indiana (The Leisure Seeker di Paolo Virzì) a Variety. “Come si legge nel romanzo: ‘Deve cambiare tutto perché niente cambi’. Non riesco a pensare a una frase più contemporanea per descrivere i tempi di oggi”. I produttori si sono affrettati a chiarire che “non ci sarà nessun possibile confronto diretto”. Innanzitutto perché “un capolavoro non si riproduce”. Poi perché “la nuova versione è concepita per la televisione e farà quindi diretto riferimento soltanto al romanzo”.

A garantire la bontà dell’operazione ci sono infatti sia l’erede dell’autore, Gioachino Lanza Tomasi, sia Carlo Feltrinelli. La serie sarà ovviamente ambientata nella Sicilia tra l’Unità d’Italia e il primo decennio del Novecento. Ma punterà a sviluppare le parti del romanzo che nel capolavoro di Visconti furono abbandonate. Il progetto sta cercando finanziatori in questi giorni sulla Croisette. Proprio 54 anni fa, il film con Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale debuttava in concorso, dove avrebbe vinto la Palma d’oro.

Se la saga di Elena Ferrante diventa una serie TV ambita in tutto il mondo, la mini-serie sarà girata in inglese e per questo prevede il coinvolgimento di sceneggiatori italiani e anglosassoni. L’intenzione è quella di iniziare le riprese in Sicilia nel 2019, sulla scia dei successi in costume di Downton Abbey e The Crown.