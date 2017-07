682 CONDIVISI Condividi Tweet

Il paradiso delle signore 2 svela la data della messa in onda: la seconda stagione del period drama con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi debutta lunedì 11 settembre 2017. Saranno le atmosfere eleganti e raffinate degli anni Cinquanta ad aprire la stagione delle fiction Rai 2017-2018.

Il lunedì non rimarrà la giornata dedicata a Pietro Mori e Teresa Iorio. A partire dal secondo episodio, la fiction sarà programmata – salvo cambiamenti – nella prima serata del martedì, in cui stazionerà fino al 7 novembre.

Dopo il successo della prima annata (una media di sei milioni di spettatori), lo sforzo produttivo per questa seconda è stato notevole. Gli attori coinvolti sono stati 126, oltre 1800 le comparse. Le auto e moto d’epoca utilizzate sono state 70. Milano è ancora grande protagonista con le sue location suggestive, dai Navigli al Castello Sforzesco. A Roma, invece, sono stati ricostruiti il grande magazzino, i magazzini del “Paradiso” e i camerini delle “Veneri”.

La storia riprenderà da dove si era interrotta: ovvero con Teresa e Pietro alle prese con una minaccia temibile, Rose Anderson. L’ex moglie americana di lui, interpretata da Andrea Osvart, ha uno spietato senso per gli affari e darà filo da torcere alla coppia appena ritrovata.

Il paradiso delle signore 2 svela la data e il cast

Nel cast della fiction ritornano anche Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), Christiane Filangeri (Clara Mantovani), le commesse e amiche che lavorano accanto a Teresa (da Giulia Vecchio a Silvia Mazzieri). Non mancheranno ovviamente le new entry, ma su queste le bocche sono ancora cucite.

Il paradiso delle signore 2 farà da apripista all’offerta fiction di Rai 1. In arte Nino, film tv sulla gioventù di Nino Manfredi, andrà in onda lunedì 18 settembre. Provaci ancora prof! 7 debutterà martedì 25 settembre per poi stabilirsi al giovedì fino al 19 ottobre. Sotto copertura 2 partirà lunedì 16 ottobre. Scomparsa, mystery con Vanessa Incontrada, inizierà lunedì 13 e 20 novembre per poi spostarsi al martedì a partire dal 21. Sirene, nuovo progetto fantasy di Ivan Cotroneo, debutterà giovedì 9 novembre. Infine La musica del silenzio, film tv tratto dall’autobiografia di Andrea Bocelli, andrà in onda lunedì 11 dicembre.